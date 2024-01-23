推廣優惠｜SmarTone「至 SmarT 出機」Samsung Galaxy S24系列預購優惠　上台出機優惠總值逾$11,000

▲ 推廣優惠！

SmarTone推出「至 SmarT 出機」Samsung Galaxy S24 系列預購優惠，至 SmarT 優惠配至 SmarT 機王，全面投入 AI 智能新世代。

新客戶上台及現有客戶續約或升級任何服務計劃出機，即享免費升級雙倍容量及獨家機價折扣 1，再賞全城獨家出機禮遇。優惠總值超過$11,000，包括：

• 免費升級雙倍容量及獨家機價折扣，優惠總值高達$3,000

• 免費 12 個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新™」服務(價值$350)

• $200 漫遊賞金 2 (可用於選購「漫遊數據多日通」等貼心外遊服務)

• 獨家 Samsung 折扣全年通，優惠價值高達$3,6003 (可用於選購 Galaxy Z Fold5、Tab A9+等人氣 Samsung 產品)

• 半價選購 Samsung Galaxy Watch6 系列及 Galaxy Buds2 Pro 優惠 (總值高達$2,898)

• 35W 多國通用旅行充電器 (價值$238)

• 中國平安網上旅遊保險折扣低至 5 折 4，旅遊全面保障，無憂享受旅程。

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客戶現凡預購 Galaxy S24 系列，更享 Samsung 精采禮遇 5，包括 25W 快充旅行充電器(適用於預購 S24+ / S24 Ultra)及矽膠薄型保護殼(附指環帶) ，總值高達$516。

Samsung Galaxy S24 系列分別備有 6.2 吋屏幕的 Galaxy S24、6.7 吋屏幕的 Galaxy S24+以及 6.8 吋屏幕的 Galaxy S24 Ultra 三款型號。系列首度搭載 Galaxy AI 人工智能技術，具備語音通話即時翻譯、AI 生成式相片編輯、「Circle to Search with Google」以及 AI 瞬間總結筆記等劃時代功能，配合 SmarTone 超強勢網絡及全方位貼心數據漫遊服務，全面發揮 Galaxy AI 潛能，無縫連接智能生活。

Samsung Galaxy S24 系列現已接受預購，優惠期至 2024 年 1 月 30 日 23 時 59 分。優惠及禮品數量有限，送完即止。

詳情瀏覽 https://www.smartone.com/hk/PR/S24_TC

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責任編輯：Kiwi Lee