【延長通關】深圳灣口岸新春24小時通關　城巴計劃開辦兩條新通宵綫接駁至屯門

▲ 城巴計劃開辦兩條新通宵線接駁屯門和深圳灣口岸。（資料圖片）

特首李家超今早（23日）宣布，深圳灣口岸將於年三十至年初四（2月9至13日）24小時運作，羅湖口岸亦會於年三十及年初二（2月9及11日）延長運作兩小時。城巴指，為配合政府措施，正積極計劃於年三十至初四，開辦全新通宵巴士路綫NB3及NB3X，分別接駁屯門市中心和屯門碼頭來往深圳灣口岸。

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城巴稱，為配合特區政府宣布深圳灣口岸於年三十至年初四延長客運通關至24小時，正積極計劃於上述日子開辦全新通宵巴士路綫NB3及NB3X，分別接駁屯門市中心和屯門碼頭來往深圳灣口岸。城巴目前已營運多條深圳灣口岸的日間路綫（B3X、B3A及B3），連同全新通宵路綫，市民於農曆新年期間不分晝夜皆可乘坐城巴往返口岸。

除深圳灣口岸，城巴亦正積極計劃於農曆新年期間開辦落馬洲（新田）的特別路綫976S，於深夜至凌晨提供服務，由港島銅鑼灣、中環一帶往返落馬洲（新田），便利市民使用皇崗口岸過關。各新路線詳情有待運輸署審批。

作為香園圍口岸的主要交通營辦商，城巴亦表示已隨時準備好因應口岸服務延長而提供相應的巴士服務。城巴的營運團隊將根據市民需求及出入境人潮高峰，靈活調動班次，在農曆新年期間加強各口岸及城巴機場快綫的服務。

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責任編輯：梁薾心