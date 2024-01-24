再看日本CSV！　共創服務回應社會問題

我們的社會面對着形形式式的社會議題有待回應，單靠政府、公營機構或社福機構的力量，並不足以觸及社區的不同層面，或將服務帶到目標受眾。早在十多年前便有美國學者Michael Porter和Mark Kramer提出「創造共享價值」（Creating Shared Value, CSV）的理念，鼓勵企業將社會利益納入企業營運的核心從產品、市場及供應鏈入手，開創共享價值經營模式，使商業價值與社會效益能夠共存。日本，作為亞洲區發達程度最高的國家之一，早在江戶時代，日本商人就秉持着「賣方好、買方好、世間（社會）好」的營商理念，而這個理念則在2000年代以「三方皆好（三方よし，Sanpo-Yoshi）」來統稱，實踐上與CSV的理念非常相似。

2017年，香港社會服務聯會曾聯同其他非政府組織代表，一同到日本考察，認識了很多無論在企業社會責任（CSR）抑或CSV方面均領先許多國家的企業。8年後的今天，我們透過網絡世界再次「取經」，追蹤這些企業的可持續發展歷程，除發現持續優化的產品、服務及措施外，亦發現不少他們與不同界別「共創」的足跡。



物聯網燈泡 關注獨居長者異常情況



日本人口老化情況嚴重，當中有不少為獨居長者，面對護理服務行業人手短缺的問題，日常照護服務更顯困乏。運輸公司雅瑪多運輸（ヤマト運輸株式会社）推出了一項名為「黑貓照顧服務Hello Light訪問計劃（クロネコ見守りサービス ハローライト訪問プラン）」，利用內置SIM卡的物聯網（IoT）電燈泡Hello Light進行監護，確保獨居長者在突發情況下都能夠得到支援。該計劃更獲得2023年Good Design Award。（Good Design Award是日本唯一的綜合性設計評選、推廣機制，深受社會各界的認可，通過持續設計，讓人們的生活、社會變得更加美好。）

一般的監護設備，可能需要無綫網絡、或帶有攝像鏡頭引起個人私隱的憂慮。而Hello Light則只是一顆內置SIM卡的燈泡，功能單一直接，每月費用只需1,078日元（含稅）（約為58港元）。雅瑪多運輸的運輸網絡覆蓋全國，職員會上門為客戶安裝及測試Hello Light。一般而言，Hello Light可以安裝在浴室或衛生間，如果燈泡有任何異常的使用情況，例如長時間打開或關閉，內置的SIM卡便會自動發送電郵到家族成員、指定聯絡人或雅瑪多運輸的支援中心。家人或聯絡人可以親自致電長者了解情況，或委托鄰近的雅瑪多運輸團隊前往居所探訪長者。這項服務不但適合與子女分開居住的長者，物業管理公司亦可以為其管理的公寓的年長住戶安排有關服務，避免出現獨居長者孤獨過身或遇到意外無法求援的情況。觀乎香港的長者及其照顧者所面對的情況相近，本地企業煤氣公司自主研發智能控制器和智能煤氣錶，前者可隨時隨地遙距緊急關火，後者具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶，當探測到有不正常的用量或洩漏，會自動切斷供氣，進一步確保家居安全。

▲ 為獨居長者安裝Hello Light，如使用情況異常，家族成員或指定聯絡人會收到電郵通知，可以親自聯絡或安排雅瑪多運輸團隊前往探訪長者。（圖片來源：ヤマト運輸株式会社網站 https://www.yamato-hd.co.jp/news/2023/newsrelease_20231005_2.html）

以AI系統分析健康數據



人口老化帶來的另一難題是醫療方面的壓力。在北海道，人口老化速度較日本其他地方快，男女健康預期壽命比日本全國平均水平短一年或以上，人均醫療費用亦相對較高。然而日本的健康保險制度根據職業、年齡等有不同的類型，並由不同組織管理，地方政府未能掌握市民的健康資訊，要解決當地的健康問題顯得更為困難。

日立製作所（Hitachi）一直利用「OT（Operational Technology）」、「IT（Information Technology）」和「產品」的「Lumada」解決方案（Lumada 是日立先進的數位解決方案、服務和技術，用於將數據轉化為見解以推動數位創新）解決多樣化的社會課題。日立與北海道國民健康保險聯盟（北海道国民健康保険団体連合会）在2023年4月推出健康醫療信息分析平台「KDB Expander」，滙集來自不同保險系統的數據，從而分析北海道居民的健康和醫療信息，幫助居民延長預期壽命和優化醫療費用。

該平台涵蓋接近7成北海道人口（約370萬人）的數據，系統會從促進衛生服務的角度進行分析，利用日立獨有的人工智能（AI）系統，從健康檢查結果推算出個人化的健康風險，並提供容易理解的建議。有別於傳統保健師需要花大量時間進行數據分析和健康指導，平台的自動化功能更能節省時間。

香港亦有善用AI的範例，Microsoft深信，人工智能的潛力可解決香港以至全球面臨的眾多環境挑戰。Microsoft曾與太古基金合辦「AI for Good Challenge 2020」協助本地非政府組織應對本港海洋生態系統面臨的環境挑戰。獲勝的初創企業Carbonbase運用人工智能和區塊鏈技術動員市民，擴大清潔海灘的效率並實現更綠色的生態系統。

▲ 北海道國民健康保險聯盟和日立推出的推出健康醫療信息分析平台「KDB Expander」可以為市民提供健康報告。（圖片來源：日立製作所社會創新 https://social-innovation.hitachi/ja-jp/article/kdb-expander/）

護膚化妝改善癌症帶來的外觀變化



在日本，另一個值得重視的情況是癌症，當地每4個人就有1人是死於癌症，癌症的死亡率一直呈單邊上升趨勢。因此，日本國內大部分地方都會展開地方的癌症防治工作。以栃木縣為例，當地每年新診斷癌症患者超過15,000人。資生堂在2023年9月11日與栃木縣簽署了「癌症對策合作協議」，期望能夠利用護膚和化妝來解決癌症治療帶來的外貌改變，如膚色變化、眉毛或睫毛脫落等。

資生堂作為日本美容和護膚行業的龍頭之一，以「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD（美力創新讓世界更好）」為企業宗旨，他們透過SHISEIDO LIFE QUALITY MAKEUP，利用化妝品提升生活質量。資生堂在栃木縣開展外貌護理活動，為當地癌症患者及醫護人員提供外貌護理資訊，更編寫了一本小冊子，滙集關於應對癌症治療所引起的外貌變化的建議，為癌症患者的生活提供支援。

對於AYA世代（15至39歲）的癌症患者，資生堂更提供就業支援，為他們提供健康和美容相關的課程培訓。此外更舉辦不同的癌症預防、癌症篩查活動，以支援栃木縣應對癌症的工作。除了在栃木縣之外，資生堂更與多個縣市簽署了不同的合作協議，將健康和癌症對策工作帶到更多的地方。

全球知名企業歐萊雅(L’Oréal)一直堅信美麗可以在幫助弱勢群體、貧困群體或邊緣化群體重獲自尊、培養自信和改善福祉方面發揮核心作用。他們推行的「美麗事業 • 美好人生」計劃(Beauty for a Better Life programs)是一個覆蓋25 個國家推行的全球計劃。每一個本地項目，都集中支援及提供美容相關的培訓課程，幫助處於社會或經濟困難的人士尋找工作，發揮潛能。

▲ 栃木縣與資生堂在2023年9月11日與栃木縣簽署了「癌症對策合作協議」。（圖片來源：栃木県庁網站 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/gantaisaku/shiseido.html）

推動CSV對日本企業來說並不陌生，而建基於成熟的基礎上，日本企業除了更能善用自身的優勢及業務特性創造共享價值外，亦將其精神進一步推進。時至今日，他們大大運用數碼科技，與不同伙伴合作, 「共創」服務回應社會上的問題。日本企業的例子，除了體現實踐社會可持續發展可以有很多不同的方法外，亦證明透過「共創」力量，滙聚社會各界回應社會需要，是進一步提升成效的重要元素之一。



（特約）