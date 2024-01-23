【童樂居案】涉襲擊男童兼未制止同事施襲　前職員囚15個月官指不容習非成是虐兒

▲ 51歲「童樂居」前幼兒工作員，今日於區域法院判監15個月。（資料圖片）

51歲「童樂居」前幼兒工作員，涉於不足1個月內襲擊5名幼童，包括將男童摔在地墊上致後腦著地或致頭部撞牆，另涉目擊同事施襲而未有制止。涉案前幼兒工作員早前否認6項虐兒罪，被裁定3罪成3罪脫，今（23日）於區域法院判監15個月。法官指法庭不能容忍幼兒工作者出於情緒失控或習非成是而虐兒。

被告陳玉玲（51歲，前幼兒工作者）被裁定3項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪成，案發於2021年12月3日至12月18日期間在旺角童樂居。

辯方求情指，被告熱愛工作，會自掏錢包買零食獎勵表現好的幼童，亦曾出手保護過1名被粗暴對待的兒童。

法官李慶年判刑指，在童樂居住宿的兒童均因家庭問題而缺乏家人的照顧，照顧者更需要給予更多耐性和關愛。法庭不能容忍成年幼兒工作者在情緒失控或習非成是的情況下虐兒，被告在1個月內3度犯案，兒童均為3歲以下，無力反抗，被告的行為明顯違反社會和公眾對幼兒工作者的信任，案情嚴重。

法官續指，被告眼見同事對兒童施暴卻佯裝不見，屬故意忽略，其施虐行為亦過火和不合理，就3罪判監15個月。

控方案情指，被告涉將躺在地墊上哭泣的男童抱起及摔到地墊上，令男童後腦著地後大哭，又將女童抱起再摔地，致其頭部撞牆及大哭等。

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記者：陳曉欣