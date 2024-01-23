【毆打誣陷】8警涉毆露宿者誣陷藏毒　法官裁定表證成立下周一續審

▲ 其中3名被告尹栢詩、 韓廷光及陳守業（左起）。 （資料圖片）

8名警員涉於深水埗通州街公園進行反罪惡行動期間，襲擊露宿者及損壞其家當，有警員更涉遮蓋閉路電視鏡頭及誣陷露宿者藏毒。涉案6男2女警員否認妨礙司法公正、嚴重傷人等10罪，今（23日）於區域法院續審。控方完成舉證，法官裁定控罪表證成立，被告須就控罪答辯，下周一（29日）將展開辯方案情。

8名被告為郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、龐雋詩（29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、尹栢詩（25歲）及陳守業（27歲）。8名被告共面對10項控罪，郭、梁及陳被控1項對他人身體加以嚴重傷害罪；梁、龐，林、陳被控意圖妨礙司法公正罪；郭另被控2項刑事損壞罪；林、莫及尹另被控意圖妨礙司法公正罪。涉案日期為2020年2月4日至5月21日期間。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣