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【毆打誣陷】8警涉毆露宿者誣陷藏毒　法官裁定表證成立下周一續審

社會 12:40 2024/01/23

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其中3名被告尹栢詩、 韓廷光及陳守業（左起）。 （資料圖片）

8名警員涉於深水埗通州街公園進行反罪惡行動期間，襲擊露宿者及損壞其家當，有警員更涉遮蓋閉路電視鏡頭及誣陷露宿者藏毒。涉案6男2女警員否認妨礙司法公正、嚴重傷人等10罪，今（23日）於區域法院續審。控方完成舉證，法官裁定控罪表證成立，被告須就控罪答辯，下周一（29日）將展開辯方案情。

8名被告為郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、龐雋詩（29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、尹栢詩（25歲）及陳守業（27歲）。8名被告共面對10項控罪，郭、梁及陳被控1項對他人身體加以嚴重傷害罪；梁、龐，林、陳被控意圖妨礙司法公正罪；郭另被控2項刑事損壞罪；林、莫及尹另被控意圖妨礙司法公正罪。涉案日期為2020年2月4日至5月21日期間。

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記者：陳曉欣

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