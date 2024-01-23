暖男爸爸︱郭晉安單拖湊女食茶記　12歲囡囡散少女味1舉動獲讚好爸爸

「三屆視帝」郭晉安與太太歐倩怡結婚多年，育有16歲兒子郭令山與12歲細女郭以雅。近年郭晉安減少幕前工作，專注打理健康產品生意，並轉戰內地發展。雖然間中都會與歐倩怡帶一對子女出席活動，不過子女長大後便開始變得低調。日前有網民於社交平台分享偶遇郭晉安獨自湊女食飯，同行還有囡囡的同學。

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有網民前日（21日）在社交平台小紅書貼出照片，指食飯期間偶遇郭晉安，並留言「晚上吃飯發現郭晉安就坐在我邊上，從小看他演的戲長大」。從照片可見，郭晉安穿著黑色外套配長褲的打扮，相當低調，並毫無遮掩地坐在餐廳正中間的位置用餐。當時郭晉安似乎正在處理食物，餐桌上放滿食物外，還有一大疊利是封，應是為下月的農曆新年作準備。

▲ 網民偶遇郭晉安與囡囡於茶餐廳吃飯。（小紅書圖片＠Suki分享生活）

郭晉安囡囡同學同枱用餐

有眼利網民發現照片中郭晉安身旁的小女孩，留言問「旁邊坐的是她女兒和太太嗎？」事主回覆說「是他的女兒和她的同學」。據網民所指，相信那名小女孩便是他與歐倩怡的12歲女兒郭以雅，她雖戴著口罩、紮孖辮，不過依然見到以雅已長大不少，散發著少女味。郭晉安獨自帶兩個女孩用餐，更幫忙處理食物，果然是好爸爸！

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減少拍劇打理生意 放假陪家人

郭晉安近年在港減少拍劇演出，專注打理健康產品生意，並轉戰內地發展，進駐抖音平台拍片分享生活。安仔最近一套港劇已是2021年的TVB劇集《白色強人II》，減產後的安仔能投放更多時間陪伴家人，早前他陪伴兒子到英國的音樂學院面試，支持兒子追尋音樂夢。

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責任編輯：王明芳