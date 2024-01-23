  • 9°C
香港時間 : 2024123日 (週二) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

暖男爸爸︱郭晉安單拖湊女食茶記　12歲囡囡散少女味1舉動獲讚好爸爸

育兒資訊 17:27 2024/01/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

「三屆視帝」郭晉安與太太歐倩怡結婚多年，育有16歲兒子郭令山與12歲細女郭以雅。近年郭晉安減少幕前工作，專注打理健康產品生意，並轉戰內地發展。雖然間中都會與歐倩怡帶一對子女出席活動，不過子女長大後便開始變得低調。日前有網民於社交平台分享偶遇郭晉安獨自湊女食飯，同行還有囡囡的同學。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

有網民前日（21日）在社交平台小紅書貼出照片，指食飯期間偶遇郭晉安，並留言「晚上吃飯發現郭晉安就坐在我邊上，從小看他演的戲長大」。從照片可見，郭晉安穿著黑色外套配長褲的打扮，相當低調，並毫無遮掩地坐在餐廳正中間的位置用餐。當時郭晉安似乎正在處理食物，餐桌上放滿食物外，還有一大疊利是封，應是為下月的農曆新年作準備。

網民偶遇郭晉安與囡囡於茶餐廳吃飯。（小紅書圖片＠Suki分享生活）

郭晉安囡囡同學同枱用餐

有眼利網民發現照片中郭晉安身旁的小女孩，留言問「旁邊坐的是她女兒和太太嗎？」事主回覆說「是他的女兒和她的同學」。據網民所指，相信那名小女孩便是他與歐倩怡的12歲女兒郭以雅，她雖戴著口罩、紮孖辮，不過依然見到以雅已長大不少，散發著少女味。郭晉安獨自帶兩個女孩用餐，更幫忙處理食物，果然是好爸爸！

點擊圖片放大
+5
+4

減少拍劇打理生意 放假陪家人

郭晉安近年在港減少拍劇演出，專注打理健康產品生意，並轉戰內地發展，進駐抖音平台拍片分享生活。安仔最近一套港劇已是2021年的TVB劇集《白色強人II》，減產後的安仔能投放更多時間陪伴家人，早前他陪伴兒子到英國的音樂學院面試，支持兒子追尋音樂夢。

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

慳到盡︱母帶雙胞胎食自助餐　為慳錢1人躲廁所輪流被識穿
12:02 2024/01/21
慳到盡︱母帶雙胞胎食自助餐　為慳錢1人躲廁所輪流被識穿
育兒心得︱4歲兒吃飯餐餐花逾1小時　爸爸出招更換一物20分鐘神速食完
13:36 2024/01/22
育兒心得︱4歲兒吃飯餐餐花逾1小時　爸爸出招更換一物20分鐘神速食完
育兒心得︱每次測考都是一場親子角力 小三兒子控訴媽媽：你陪我溫習時好惡
今日 13:53
育兒心得︱每次測考都是一場親子角力 小三兒子控訴媽媽：你陪我溫習時好惡

你可能感興趣

慳到盡︱母帶雙胞胎食自助餐　為慳錢1人躲廁所輪流被識穿
12:02 2024/01/21
慳到盡︱母帶雙胞胎食自助餐　為慳錢1人躲廁所輪流被識穿
育兒心得︱4歲兒吃飯餐餐花逾1小時　爸爸出招更換一物20分鐘神速食完
13:36 2024/01/22
育兒心得︱4歲兒吃飯餐餐花逾1小時　爸爸出招更換一物20分鐘神速食完
育兒心得︱每次測考都是一場親子角力 小三兒子控訴媽媽：你陪我溫習時好惡
今日 13:53
育兒心得︱每次測考都是一場親子角力 小三兒子控訴媽媽：你陪我溫習時好惡
育兒心得 星二代 郭晉安 歐倩怡 社交平台 小紅書 餐廳

最高瀏覽

親子好去處｜當造季節食齊日韓法3大品種　本地10大士多啤梨園推介
親子好去處｜當造季節食齊日韓法3大品種　本地10大士多啤梨園推介