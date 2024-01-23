網絡熱話︱27歲公屋港女靠做呢行年薪$500萬　成屋名牌袋搬入九龍站住豪宅惹議

▲ 27歲港女公屋出身，靠做一個行業現時年薪$500萬，搬入九龍站住海景單位，網民質疑造假。

27歲年薪500萬是甚麼概念？有港女在社交平台上載了一段家訪的影片，住在九龍站天璽月租$3.5萬的海景單位，自稱公屋出身的她，15歲開始半工讀，靠做一個行業27歲年薪已經500萬。不過有好多網民就覺得她造假，質疑：「做呢行有無咁好賺？」

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港女在社交平台上載了一段轉載抖音博主家訪的影片，分享她目前住在位於九龍站的天璽物業，一個646呎對海景單位，據稱她住在天璽兩年，買房三年。她稱風水師傅說對著海景、大馬路特別適合辦公。影片中，她打開大門右邊已經看到滿櫃橙色的Hermes包裝盒，粗略計算至少有20多個。單位還有一間獨立的化妝室，裡面有一大張梳妝台。而主人房有雙人床及大衣櫃。

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公屋出身現年薪5百萬

她指目前該單位市價約為3200萬，月租3萬5千元，她估算大概要月入6位數才能應付租金。她透露自小公屋長大，兒時父親便因工傷無法工作，要由母親做保安外出養家。而她自己15歲已經半工讀書，及後網上創業，再投身保險界，才成功賺到現時年薪5百萬。她標榜21歲創立兩邊事業，24歲買房，25歲讓媽退休並搬進九龍站，26歲已經擁有6個物業，到27歲便成為最年輕區域總監。

網民質疑造假

港女的言論引起網民熱議及質疑。有網民認為「年收5球（500萬）仲租樓住？」、「吹咁大」、「劇本嚟嘅」。亦有不少網民質疑：「做呢行有無咁好賺？」，更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳