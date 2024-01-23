育兒心得︱每次測考都是一場親子角力 小三兒子控訴媽媽：你陪我溫習時好惡

兒子：「你陪我溫習時很兇！」媽媽：「我只想盡力為你好……」相信這些對白，對於很多家長都耳熟能詳。在兒童及青少年的成長路上，家人的支持十分重要。但「相見好，同住難」，一家人朝夕相對，往往會發生大大小小的摩擦與衝突，從而影響親子關係。

Sara是一位全職媽媽，兒子讀小學三年級。她和兒子的關係不錯，但她承認自己非常在意兒子的成績。每逢兒子考試前夕，母子的關係就會變得緊張，即使Sara有一刻成功控制情緒，亦容易故態復萌，大聲說話令兒子受驚。她意識到，這些情緒都不經意地損害了母子的關係。

香港家庭福利會2022年得到香港賽馬會慈善信託基金的捐助，開展「賽馬會調解家庭同．理．傾計劃」，鼓勵青少年及家長以和平及理智的方式解決問題，透過網上自學調解平台的課程，為家長提供一些方向和支持，亦透過舉辦實體活動，接觸及聆聽家長的心聲，助他們應用調解技巧化解親子衝突，促進家庭關係。

Sara參與家福會舉辦的家長調解小組，認識「憤怒三把火」——調解其中一個重要技巧。人的憤怒程度分為3個程度，一把火是指個人反應及情緒，例如心跳加快、面紅等。隨雙方的互動升溫，一方以言語向對方表達不滿，把憤怒轉移至他人身上，便達致兩把火的程度。三把火是指雙方行為的互動，一方以行動向對方發洩情緒。這樣雙方最後可能兩敗俱傷，「贏咗場交，輸咗個家」就是大家最不想見到的結果。盡快冷靜下來，了解憤怒的原因，才能跟對方繼續溝通。

Sara覺察自己的憤怒，源於要符合家人和自己身為媽媽的期望。她善用「憤怒三把火」的技巧，意識到自己大聲說話就是她的憤怒指標。現在每逢兒子的考試前夕，當她覺察自己的憤怒指數快達到「三把火」時，她會嘗試深呼吸，控制說話的聲量。

此外，她有時會離開現場或做家務來處理情緒，紓緩壓力，再調整兒子溫習的時間和輔助他溫習，更會預備一些小食給他作為獎勵。因此，她和兒子在考試前夕的壓力自然就減少了。

我們希望家長跟子女相處時，提醒自己「及早覺察三把火，憤怒立即遠離我」，調節對自己及子女的要求，令家庭關係更融洽。

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