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自閉學童｜自閉症港童5年增長兩成六　6問題自測孩子是否自閉症

兒童健康 13:37 2024/01/23

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

據教育局，在過去5個學年，自閉症譜系障礙小學生人數增加了2成6。

根據本港教育局，在過去5個學年（2017/18至2022/23學年），自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorders，簡寫ASD）小學生人數增加了2成6。香港都會大學近日一項研究發現，中英雙語學習未有對自閉症兒童母語發展造成負面影響，反而或可彌補他們的資訊整合能力。TOPick整合了關於自閉症幼兒評估問題，以及自閉症孩子的一些特徵，從而讓家長更了解孩子是否自閉症。

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6條問題簡單評估孩子是否自閉症

邁步自閉症兒童訓練中心註冊臨床心理學家朱嘉麗曾分享，對於1.5歲至2.5歲的幼兒，其家長可簡單回答以下6條評估問題，之後再為孩子進行3個簡單測試，便可初步得知孩子需否再進一步尋求專業意見。點擊睇下圖：

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若家長問卷內的6條問題中、有3項答案為「否」；而3項子女測驗中、孩子有2項做不到，再加上子女學習語言的速度較慢，便需要向醫生求診。而若大於3歲的孩子，仍未能完成以上測試，則應盡快求醫。

朱嘉麗表示，輕微程度的ASD患者難在較短的就診時間被發現。即使被確診，仍需等1年至1年半，方可接受政府的治療，此情況或會延誤3歲前的黃金治療期，令學童的固執習慣成形，需更多時間及心機糾正。

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責任編輯：王明芳

兒童健康 自閉症 教育局

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