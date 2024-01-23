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家居保暖｜冚被啱次序即暖4℃　開錯暖氣風口如「白開」　專家教7大家居保暖貼士

保健美顏 16:47 2024/01/23

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受強烈冬季季候風及廣闊雲雨帶影響，本港天氣嚴寒，市區氣溫下降至攝氏6度左右，新界再低2、3度。有專家曾分享不同家居保暖貼士，例如在鞋底放一張錫紙，即可令雙腳溫度提高攝氏8度；亦要注意HEATTECH保暖內衣3個錯誤穿法，以免降低其保暖效能。

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1.【手腳凍】：鞋底楔錫紙包腳

東京有明醫療大學教授川嶋朗早前在日本電視節目《ソレダメ！~あなたの常識は非常識！？~》上分享以一張錫紙，即可令雙腳溫度提高8度的保暖法。他指出，先將一張與鞋子同寬度的錫紙放入拖鞋或鞋內，上下都要包覆住腳掌前端，即可透過錫紙反射熱力的特性，避免體溫流失，達到讓腳尖、腳板以至全身保暖的功效。

節目又以一般拖鞋與有放入錫紙的拖鞋作比較，發現後者的腳底溫度高出8度，當中又以腳尖溫差最為明顯。川嶋教授指出，保持腳尖溫暖可令全身溫度上升，繼而提升身體免疫力。

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2.【睡眠保暖】：正確次序蓋被

教授生活冷知識的日本電視節目《學懂前與後》（教えてもらう前と後）曾分享冬天蓋被的正確次序。該節目實測以下3種蓋被方法（下圖由左至右）：

  • A. 毛毯蓋在羽絨被上
  • B. 毛毯蓋在羽絨被下
  • C. 先鋪毛毯再躺上床，再蓋上羽絨被

 

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經過節目的實測結果後，發現第3個方法，即躺在毛毯上，再蓋上羽絨被最具保暖效果。節目中的專家解釋，床上大部分熱能，都會透過床墊或床褥而散失，躺在毛毯上便可減少熱能散失，達到最佳保暖效果。此外，羽絨被中的羽毛需靠體溫膨脹，來達到保溫效果，因此羽絨被越貼近身體就會越暖。而相比第2個方法，即先蓋上毛毯再蓋羽絨被，被內的溫度相差高達攝氏4度。

另一日本電視節目《R的法則》亦教過類似的蓋被方法，先在床上鋪毛毯，防止熱力從床墊向下流走；睡在毛毯上後再蓋羽絨被，最後在羽絨被上蓋上薄毛毯，防止熱力流失。

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節目中亦提到，不少人會穿襪睡覺，但專家指出穿襪會令雙腳出汗，穿著有汗水而濕的襪，會令體溫下降，因此不穿襪反而會較暖。如想睡覺時保持雙腳溫暖，建議可改穿腳套以免出汗，同時再戴上頸套暖頸，有助保暖。

穿腳套及頸套有助保暖。（節目截圖）

3.【玻璃窗貼泡泡紙】：室內暖3度

理工大學機械工程學系前工程師盧覺強接受《晴報》訪問時曾表示，把泡泡紙貼在玻璃窗上能有助禦寒，因玻璃是傳導體，外面冷空氣透過玻璃傳入室內速度較快；而膠製泡泡紙則為絕緣體，阻溫效果較佳，能阻隔外面冷空氣傳入室內，可令屋內溫度提升攝氏3度左右，

「你放成塊膠板或者木板都得，但泡泡紙中間有層氣泡，好似真空隔住塊玻璃咁，前、後、中間3層隔絕，保暖效果更佳。」

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4.【暖氣搭配吊扇】：加速傳熱

早前《中視新聞》曾請來台灣物理老師亮傑拆解，指暖氣搭配天花板吊扇可加速傳熱，令室內更保暖，「吊扇順時針旋轉是往前吹，把上面的熱空氣吹下來」。

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5.【開暖氣做錯一步】：或等如「白開」

台灣電力公司（台電）曾於社交平台分享保暖小知識，指切換家用冷暖氣的冷氣和暖氣模式時，機器會將冷媒循環方向反轉，以吹出熱風讓室內變暖。但與此同時，台電指基於熱空氣上升、冷空氣下沉原理，開暖氣時如將出風口朝上可能會令暖空氣在天花位置累積，同時機器又會將暖空氣重新吸入，並誤判室內經已升溫而停止輸出暖風，令暖氣「白開」。

對此，台電建議開暖氣時務必將出風口朝下，相反開冷氣時就將風口朝上，以在室內製造正確的冷暖空氣循環。台電又提醒電器使用時間長短是慳電關鍵，外出時將暖氣關上，不但可節省可觀電費，亦更環保。

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6.【正確順序著衫「4件暖過7件」】

氣溫急降，外出時難免要著幾件衫保暖。日本NHK電視節目《R的法則》早前就分享著衫保暖並非越多件越好，因太密實或令體溫急升繼而出汗，令體溫更易流失之餘，外觀亦較臃腫。節目就講解一種正確穿衣種類和順序，只穿4件衫或比7件更暖。

節目邀請一名女學生示範，怕凍的她平時會穿多達7件衣物出門，包括2件貼身內衣、1件吊帶衫、2件長袖T恤、2件外套和2對襪，可見女學生在重重衣物「包裹」下，面部和雙手溫度較高而容易出汗，令體溫流失。

節目其後講解正確穿衣種類和順序，重點在於正確配搭貼身和鬆身衣物，在外套內側形成空間以保存溫度，並配合領口和袖口位細小的外套防止冷空氣「入侵」，如再配合於正確位置貼上暖包，保暖效果將進一步上升。

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7.【UNIQLO保暖內衣3大錯誤著法】

中野正海在節目中列出3大一般人常犯的HEATTECH保暖內衣錯誤穿法，提醒用家避免犯錯，以免降低其保暖效能。

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