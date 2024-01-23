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最佳媽媽丨鍾麗淇攬實患罕見病大女玩過山車　愛女如命永遠放家人在首位

娛樂 14:12 2024/01/23

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

最重要一家人健健康康！

鍾麗淇（Margaret）與丈夫婚後育有兩名女兒，自此專心照顧家庭為重，悉心照顧兩位囡囡Isabella與Michela。

攬實女兒玩過山車

日前Margaret在社交網分享帶兩位女兒到嘉年華遊玩的片段，片中可見，Margaret攬實Isabella玩蟲蟲過山車，見Isabella面露笑容，玩得超開心。

之後，Margaret又陪Isabella和Michela玩小型跳樓機，Isabella未有因急降而害怕，更玩到興奮踢腳，真的相當勇敢。

為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲　鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日

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與家人共度美好時刻

Margaret與其他朋友玩「洗衣機」，Isabella則在地面為媽媽舉手打氣，不過Margare似乎被機動遊戲嚇怕，笑言：「Isabella had a blast seeing us suffer（Isabella看到我們受苦很高興）」。

玩到累，Margaret與女兒及朋友一起吃pizza醫肚，隨後又玩攤位遊戲，最終更贏得小禮物，令Margaret興奮得拍手跳舞：「這些時刻正是我身心靈上的燃料。留下一輩子的回憶」沒甚麼開心得與家人在一起。

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大女患罕見病 

Margaret於2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，不過Isabella在6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

Margaret在女兒5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她如今終能扶著鐵架走出一段路，鍾麗淇形容女兒是「戰士公主」（Warrior Princess）。

被公認為好媽媽的Margaret，不少人認為她為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒：「好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。」
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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