最佳媽媽丨鍾麗淇攬實患罕見病大女玩過山車　愛女如命永遠放家人在首位

▲ 最重要一家人健健康康！

鍾麗淇（Margaret）與丈夫婚後育有兩名女兒，自此專心照顧家庭為重，悉心照顧兩位囡囡Isabella與Michela。

攬實女兒玩過山車

日前Margaret在社交網分享帶兩位女兒到嘉年華遊玩的片段，片中可見，Margaret攬實Isabella玩蟲蟲過山車，見Isabella面露笑容，玩得超開心。

之後，Margaret又陪Isabella和Michela玩小型跳樓機，Isabella未有因急降而害怕，更玩到興奮踢腳，真的相當勇敢。

為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲 鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日

最新影片推介：黃心穎專訪

與家人共度美好時刻

Margaret與其他朋友玩「洗衣機」，Isabella則在地面為媽媽舉手打氣，不過Margare似乎被機動遊戲嚇怕，笑言：「Isabella had a blast seeing us suffer（Isabella看到我們受苦很高興）」。

玩到累，Margaret與女兒及朋友一起吃pizza醫肚，隨後又玩攤位遊戲，最終更贏得小禮物，令Margaret興奮得拍手跳舞：「這些時刻正是我身心靈上的燃料。留下一輩子的回憶」沒甚麼開心得與家人在一起。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

大女患罕見病

Margaret於2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，不過Isabella在6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

Margaret在女兒5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她如今終能扶著鐵架走出一段路，鍾麗淇形容女兒是「戰士公主」（Warrior Princess）。

被公認為好媽媽的Margaret，不少人認為她為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒：「好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。」



▼ 點擊圖片放大 +6 +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R