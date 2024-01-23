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郭富城澳門添食再開《夢幻舞林演唱會》　舞台王者Aaron承諾：為樂迷帶來驚喜

娛樂 13:29 2024/01/23

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郭富城《夢幻舞林演唱會》

舞台王者郭富城（Aaron）去年在澳門開騷演出《夢幻舞林演唱會》後，在今年3月起載譽登場新濠影滙綜藝館上演共8場《郭富城夢幻舞林演唱會2024》，據悉今次舞台比2023年更華麗，表演亦更亮麗。

Aaron和團隊耗資半億傾力製作這個新濠限定的「舞林」特別版，引入全新的燈光及技術，揉合高科技影像加立體光影燈效，打造了一台虛擬結合真實的移動城堡多元舞台。

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郭富城《夢幻舞林演唱會》

郭富城承諾繼續突破

郭富城透露：「非常期望再度登上新濠影滙綜藝館舞台，成為本年度新濠尊屬系演唱會首位登埸的歌手，呈獻我為新濠特意設計的視聽新章。很高興去年的演出深受樂迷的讚譽和喜愛，我也很享受以百變創新的舞台演出與樂迷交流。」

同時，城城表不：「今年的演出將會延續虛擬加真實的移動城堡，打造超級動感的夢幻舞台。同時我與團隊亦會繼續突破，無論在歌舞上的新編排，舞台服飾及造型設計等，定必為樂迷帶來意想不到的驚喜，十分期待3月在新濠與亞洲歌迷見面。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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