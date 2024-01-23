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明星豪宅丨高Ling九肚山家居內貌曝光　高海寧由天台屋升呢住豪宅

娛樂 14:02 2024/01/23

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

高海寧拍片意外曝光其豪宅格局。

剛於TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》摘下「最佳女配角」獎的高海寧，早於2020年已憑劇集《三十而已》在內地打響名堂，當時高Ling即轉攻內地搵真銀，翌年即升呢進駐沙田九肚山豪宅，愈住愈豪！

近日憑藉《新聞女王》人氣急升的她中港兩邊走狂吸金，日前休假日高Ling不忘拍片吸金，她邊介紹可移動式電視時，既意外曝光其九肚山豪宅格局。

萬千星輝頒獎典禮2023丨「女配」高海寧堅持用作品說話　高Ling：一直都唔覺自己係花瓶

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高海寧開心奪「最佳女配角」獲大眾肯定　透露工作商演不絕過「肥年」

豪宅空間感十足

片段中，一身休閒打扮的高Ling開首說：「好嘢，今日Dayoff，我已經忘記了多久沒留在家whole day long。」她笑言平時在家很懶，只管吃和梳化「躺平」，另外高Ling也愛在家歎咖啡、睇書、聽歌和追劇。

只見高ling家裡設有豪宅必備的「中島式廚房」，平時可以在這裡沖下咖啡，認真chill；鏡頭一轉，見高ling坐於梳化上睇電視，其客廳可說空間感十足，中間擺放了一座茶几，裝潢以白色為主。

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此外，客廳有一個角落放置小書櫃，閒時高ling在這裡看看書，她手上更拿著一本《了凡四訓》，不過有網民發現她以假書作裝飾，更問道「自己家也會放裝飾用的假書嗎？」

事實上，高Ling並非首次曝光其豪宅，去年她拍片分享生活日常，看到其家裡有不少掛畫和擺設，片中的格局跟今次的單位是一樣。

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萬千星輝頒獎典禮2023丨「女配」高海寧堅持用作品說話　高Ling：一直都唔覺自己係花瓶

一家五口蝸居天台屋

13歲時由南京來港生活的高Ling，當時一家五口居於旺角女人街一座大廈的天台屋。

她與兩個分別相差7歲及10歲的弟弟同全一間房，當時高Ling卻不覺擠逼，她曾向TOPick表示：「在那裏有過很多開心回憶，不覺得品流複雜，住客都很貼地，是為生活打拼的一群人。」

2015年，高海寧成功「上車」啦。

入九運前進駐九肚山？

及至2015年，高Ling終於成功「上車」，當年她以525.7萬購入油塘PENINSULA EAST一個兩房單位，據知高Ling並未有入住該單位，只作投資用途。

有指高ling知道2024年開始行「九運」，旺北水南山，而自己亦喜愛馬鞍山的環境，故於2021年遷入九肚山豪宅。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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