無法再忍？｜坐長途車疑人有三急　巴士上層驚現「黃金」遍佈座位地板　目擊者：仲要係…

感到不適時，身體反應恐難以自控。近日一名網民乘坐雙層城巴時，驚見上層座位出現大灘疑似大便的水狀啡色流體，當中夾雜數張紙巾，畫面極為噁心。照片曝光後，不少人都大受震撼，驚呼：「下個站落都忍唔到？」 亦有網民認為，事主只是身體不適才於巴士失禁，勸大眾應多加體諒。兒科專科李家仁醫生曾提醒，腸病毒感染主要透過「糞口傳染」，如果不小心沾到排泄物，或吃下受排泄物污染的食水，均會增加感染風險。

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網民上周五（19日）於Facebook群組以「人生其中最痛苦的事，就係搭長途巴士中途急屎，仲要係爛屎」為題，分享上述相片。據車廂環境及座椅顏色判斷，該巴士疑為一架雙層城巴士，涉事座位位於車廂上層。

由相片中可見，座椅及地板上遍佈大灘疑為大便的啡色水狀流體，座位上棄置了數張使用過的紙巾，部分地方疑被擦拭過，惟車廂內依然遍地狼藉，畫面極為噁心。

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網民：隔住個熒幕都聞到味！

相片引起網民熱烈討論，不少網民直言「隔住個熒幕都聞到味！」，嘆指涉事座位恐不易清洗，臭味亦難以消散。有網民怒斥事主缺乏公德心，惟不少人認為事主應該只是身體不適、難以自控，大嘆「應該無人想搞成咁」，勸大眾應多加體諒。

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糞便可傳播多種疾病

事實上，不少疾病也可經由糞口傳播，包括新冠病毒、幽門螺旋菌、霍亂弧菌、大腸桿菌、甲型肝炎、戊型肝炎、腸病毒等。「糞口傳播」是指病原體經糞便排出體外，並散播到環境當中，污染食物、衣物、水源等；當健康者接觸到這些被污染的物質，可通過手、口，進入消化道而引起感染。

兒科專科李家仁醫生曾接受訪問，指腸病毒感染主要透過「糞口傳染」，如果不小心沾到排泄物，或吃下受排泄物污染的食水，均會增加感染風險。

此外，幽門螺旋菌的傳播途徑至今未明，估計與糞口傳播有關。腸胃肝臟科專科施蘊知醫生曾指出，臨床上不少個案在感染幽門螺旋菌後，並無非常異常的徵狀，只是偶爾出現一般消化道疾病徵狀如消化不良、胃炎及胸口灼熱等，容易令患者忽略；但若幽門螺旋菌感染持續，有機會誘發各種嚴重胃部疾病如胃潰瘍甚至胃癌。

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