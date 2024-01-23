  • 10°C
香港時間 : 2024123日 (週二) 16:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無法再忍？｜坐長途車疑人有三急　巴士上層驚現「黃金」遍佈座位地板　目擊者：仲要係…

都市病 15:17 2024/01/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

感到不適時，身體反應恐難以自控。近日一名網民乘坐雙層城巴時，驚見上層座位出現大灘疑似大便的水狀啡色流體，當中夾雜數張紙巾，畫面極為噁心。照片曝光後，不少人都大受震撼，驚呼：「下個站落都忍唔到？」 亦有網民認為，事主只是身體不適才於巴士失禁，勸大眾應多加體諒。兒科專科李家仁醫生曾提醒，腸病毒感染主要透過「糞口傳染」，如果不小心沾到排泄物，或吃下受排泄物污染的食水，均會增加感染風險。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜肺癌基因突變多　精準標靶治療　選擇多效果佳

網民上周五（19日）於Facebook群組以「人生其中最痛苦的事，就係搭長途巴士中途急屎，仲要係爛屎」為題，分享上述相片。據車廂環境及座椅顏色判斷，該巴士疑為一架雙層城巴士，涉事座位位於車廂上層。

由相片中可見，座椅及地板上遍佈大灘疑為大便的啡色水狀流體，座位上棄置了數張使用過的紙巾，部分地方疑被擦拭過，惟車廂內依然遍地狼藉，畫面極為噁心。

點擊圖片放大

網民：隔住個熒幕都聞到味！

相片引起網民熱烈討論，不少網民直言「隔住個熒幕都聞到味！」，嘆指涉事座位恐不易清洗，臭味亦難以消散。有網民怒斥事主缺乏公德心，惟不少人認為事主應該只是身體不適、難以自控，大嘆「應該無人想搞成咁」，勸大眾應多加體諒。

點擊圖片放大
+6
+5

糞便可傳播多種疾病

事實上，不少疾病也可經由糞口傳播，包括新冠病毒、幽門螺旋菌、霍亂弧菌、大腸桿菌、甲型肝炎、戊型肝炎、腸病毒等。「糞口傳播」是指病原體經糞便排出體外，並散播到環境當中，污染食物、衣物、水源等；當健康者接觸到這些被污染的物質，可通過手、口，進入消化道而引起感染。

兒科專科李家仁醫生曾接受訪問，指腸病毒感染主要透過「糞口傳染」，如果不小心沾到排泄物，或吃下受排泄物污染的食水，均會增加感染風險。

此外，幽門螺旋菌的傳播途徑至今未明，估計與糞口傳播有關。腸胃肝臟科專科施蘊知醫生曾指出，臨床上不少個案在感染幽門螺旋菌後，並無非常異常的徵狀，只是偶爾出現一般消化道疾病徵狀如消化不良、胃炎及胸口灼熱等，容易令患者忽略；但若幽門螺旋菌感染持續，有機會誘發各種嚴重胃部疾病如胃潰瘍甚至胃癌。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 網絡熱話 Facebook 腸病毒 大腸桿菌 城巴 失禁

最高瀏覽

親子好去處｜當造季節食齊日韓法3大品種　本地10大士多啤梨園推介
親子好去處｜當造季節食齊日韓法3大品種　本地10大士多啤梨園推介