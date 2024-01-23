嚴寒天氣︱北區低至3度港媽替子女請假避寒　網民嘲：唔想起身嗰個係媽媽

▲ 在嚴寒天氣下，有家長替子女請假避寒

在寒冷天氣下，最難起床上班上學！天文台今日（23日）表示，受強烈冬季季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港今早天氣嚴寒，市區氣溫下降至6度左右，新界再低兩三度。不少港媽在網上討論區截圖分享，今早多區僅3度至5度，北區更徘徊在3至4度。有港媽在討論區發帖文表示，已替就讀幼稚園的孩子請假一天，引起一眾網民爭論。

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由於天文台已預告昨晚（22日）開始氣溫急降，一名港媽昨晚在facebook群組「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」發帖文表示，「天氣預報當區明朝早2度，本人已經請假。」問一眾家長會否幫幼稚園小朋友請假。

帖文引起大批家長網民討論，有網民認為請假太誇張，穿上足夠保暖衣物便可，「使唔使呀，著多啲衫就夠啦，室內有幾凍？」、「咁英國加拿大日本每年咪要停學半年」，有網民更批評這是「射波」（無故缺課）行為，「射波當一項成就」、「正，細細過已教識佢地射波」等。

網民建議要衡量孩子身體情況

不過，有家長表示自己都有替孩子請假，甚至想請夠2日。有人認為要視乎小朋友的身體情況，加上幼稚園返少一兩日不大影響，小學生就不宜隨便請假，「原來唔係淨係得我一個咁做，我聽日會請假，聽日8點元朗得5度，加上又落雨，有機會連請兩日」、「反正我都請咗，每個小朋友身體情況唔同，自己小朋友自己衡量啦，一日半日，請假一日唔係咩大事」。

N班唔返都好正常嘅，加上咁凍，佢都未必咁肯起身，我嗰個K2，只係唔想起身返工嗰個係媽媽。

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寒流下台灣多區學校停課

網民亦有討論在嚴寒天氣下應否停課，有人指加拿大溫哥華早幾天太大雪，政府有宣布停課，停雪後隨即復課。

而台灣多個縣市有部分地區及學校因寒流而宣布放假，包括台北市陽明山國小及台北市最高海拔的學校湖田實驗國小。桃園市政府亦宣布，復興區後山的華陵、三光、高義3里因降雪停班停課；台中和平區因高山下雨、低溫、部分地方降雪，23日中午後所有幼兒園放假，24日區內學校也停課1天。

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責任編輯：王明芳