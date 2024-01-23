【糖尿病】中大研究：糖尿病患者如檢測出一種生物標誌物　罹患心血管疾病風險增加6成4

▲ 中大醫學院一項研究顯示，糖尿病患者如發現特定生物指標，心血管狡病的風險提升。(中大醫學院提供)

一項由香港中文大學中大、美國約翰霍普金斯大學和瑞典隆德大學領導，全球11個國家共23位專家進行的跨國研究，發現了13 種生物標誌物，可大大提高醫生識別糖尿病病人罹患心血管疾病的高風險群組的準確性，以向他們提供針對性的治療和建議。研究結果剛在國際頂尖科學期刊《自然》旗下的《通訊醫學》（Communications Medicine）發表，將改寫臨床指引。



本港有約70萬名糖尿病患者，即每10人中就有1人患有糖尿病，而且數字還在急劇上升。心血管疾病是糖尿病患者住院和健康狀況不佳的主要原因。糖尿病病人罹患心血管疾病的風險為非糖尿病患者的兩倍。及早識別高風險群組有助病人及早接受干預和治療。



研究人員在今次大型研究中，發現了13個標誌物與糖尿病患者的心血管病風險顯著相關，其中預測表現最突出的是NT-proBNP、肌鈣蛋白T (TnT)、三酸甘油酯-葡萄糖 (TyG) 指數和冠心病遺傳風險評分 (GRS-CHD)。



當中表現最突出的生物標誌物是NT-proBNP，目前用於監測病人心臟衰竭的狀況。研究團隊在多項研究中發現，體內 NT-proBNP 水平愈高，罹患心血管疾病的風險就愈高。一項涉及16,000名患者的研究更發現，NT-proBNP每增加一個標準差，罹患心血管疾病的風險率就增加64%。



論文共同高級作者、中大醫學院何善衡糖尿科教授、內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲教授表示，這項研究指出在臨床風險預測中納入這些新的生物標誌物的價值，以及發展糖尿病精準醫療的潛力。下一步將系統地比較不同的預測方法，以找出將糖尿病患者進行風險分類的最有效方案。當我們確定了這些生物標誌物能準確預測糖尿病患者患心血管病的風險，臨床指引將會被改寫。

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責任編輯：陳展棋



