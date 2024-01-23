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金榜題名丨麥浚龍鏡頭呈現暴力美學　演唱會被列18禁

娛樂 13:54 2024/01/23

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《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》

《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》將於2024年2月22日（星期四）假亞洲國際博覽館Hall 10舉行，門票今日（1月23日）起公開發售。

隨著演出日子漸近，麥浚龍Juno釋出更多演出內容，其中部份故事內容，更因為內容涉及暴力，而令是次演唱會被列為18禁。

參與演出單位眾多

Juno特別從兩年前的電影劇本中抽取了部份角色及場景，於今次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》中出現，有幾場戲更拍了出來，樂迷可以在今次演出中率先窺探故事的內容，以及當中的氛圍。

他分享這次創作構思道：「對於我嚟講，今次演出就係一部電影嘅Trailer，主題曲《金榜題名》就係呢次演出嘅Trailer。畫面上，我抽咗幾場戲拍咗出嚟，會有啲暴力場面，但我希望俾到觀眾最直接嘅觀感，感受到故事或者透過好似電影配樂嘅歌曲，牽引觀眾觀賞情緒。」

樂迷或會好奇，今次演出參與的單位眾多，當中包括：廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Mr. Scanner及王嘉儀等，究竟曲目上會如何分配，令故事與音樂演出可以相互配合呢？

Juno洩密道：「我哋重新編製所有嘅歌，當中當然會有我嘅舊作品。今次有趣嘅地方，係一首大家聽得耳熟能詳嘅歌，喺重新編曲同俾咗新題材上去之後，都可以幻化進入另一國度。」

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講述江湖情仇故事

今次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》由「忠孝仁義」四字展開，講述一個江湖情仇故事，但Juno表示，歌單上仍會有情歌，他說：「都會有情歌出現，但比起舊年兩次演出嘅少。本身故事都有感情線喺度，但Show裡面著重咗情義，愛情只係有牽連到嘅題目。」

因涉及暴力內容，這次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》已被列為18禁，但Juno表示：「參與18禁嘅電影好多，但18禁嘅Show就係第一次。拍出嚟嘅畫面，雖然唔多唔少有一啲暴力元素，但我相信係觀眾接受到嘅創意呈現。」

INFO

《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》
日期：2024年2月22日（星期四）
時間：晚上8時
地點：亞洲國際博覽館Hall 10
票價：$999 / $699
門票於今日起於Cityline公開發售

撰文 : TOPick柴犬出動

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