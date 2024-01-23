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孤獨終老︱視新抱和女婿為人生大仇家 港婦自怨被子女眾叛親離

家事百科 14:06 2024/01/23

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《BB來了》劇照。

她的長子結婚時，她極之不爽，心裏嫌棄媳婦學歷低、收入微。她性格剛烈，喜怒形於色，她不喜歡誰人，全世界都會知悉。

她經常得戚地跟人說：「我大仔同佢老婆成日吵架，我一早就批佢哋唔夾㗎啦，又唔信我！」她卻沒有說明是全因她在兒子面前說三道四，說盡媳婦的壞話，最終釀成兩口子起齟齬。

次子宣布要結婚時，她激烈反對。次子的未來太太是大學畢業生，在大機構工作，她還有甚麼不滿呢？「你睇佢呀，屁股咁細一定生唔到仔㗎！」誰知次子是有備而來的，他太了解母親了：「哈哈！我哋根本就決定咗唔生細路仔，我哋已經養咗三隻貓嘞！」

童學園
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輪到她的女兒要結婚了，她暴跳如雷：「相士話我呢個女最旺相，從出世就旺全家，阿爸升職，我哋又抽到公屋。依家佢俾人搶走咗，咁以後咪旺人哋唔旺我哋囉！」

真奇怪，子女們找到適婚對象，父母不是應該替孩子高興的嗎？她卻冥頑不靈，視媳婦和女婿為仇家，痛恨他們搶走了自己的孩子。

她還有細女，幸好這個孻女壓根兒沒有想結婚的迹象。不過，這個女又絕對不是省油的燈，她不像家姐的溫順聽話，這個女兒比她還要剛烈固執，經常甚麼都據理力爭，寸步不讓。兩母女儼如火星撞地球，日吵夜吵，吵個不休。

有天，她回家時發現孻女的房間空空如也，衣櫃裏只剩下她送給女兒的一條裙，這條裙她從來沒有穿過，女兒根本從來都不愛穿裙。

她慨歎命苦，子女不孝，讓她孤獨終老，卻不知道是她親手將子女拒諸門外的。

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撰文 : 鄧藹霖

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