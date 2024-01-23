公屋輪候｜房屋局去年11月與廣東設互通機制　追查公屋住戶內地資產超額需遷出

▲ 房屋局去年11月與廣東設互通機制，追查公屋住戶內地資產，超額需遷出。（資料圖片，非當事人）

本港住屋問題向來令人關注，房屋局局長何永賢接受傳媒訪問表示，與廣東省相關部門合作，去年11月起追查公屋住戶在廣東省的物業，正研究與內地建立恆常機制，查核公屋住戶內地資產，如住戶超出限額，就要交還公屋單位。

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何永賢表示，房委會一直收到投訴指有公屋住戶在內地持有物業，而根據現時機制，公屋住戶需申報境外及內地物業，如經查核，住戶超出限額，便要交還單位。何永賢指，房屋局已跟廣東省相關部門合作，去年11月已有相關個案，現時調查工作仍持續進行，正與內地研究建立恆常機制，查核公屋住戶的內地資產。

公屋輪候冊仍有13萬人

何永賢指出，現時公屋輪候冊上仍有13萬人，對於日後有否調整空間的比例，她表示要視乎公屋輪候人數等因素，相信下個五年之後，才有空間提升資助房屋比例。

而她亦表示，未來需要興建大量公屋，將成為房委會主要支出。而要做到財政平衡，把公屋與資助房屋比例進行調整是其中一個建議，並可透過出售居屋或綠置居令收入增長，但就可能會延長公屋上樓輪候時間。她明白市民目標上樓時間是3年，但若想資助房屋比例大一點，輪候時間有機會延至3.5年，市民要考慮是否能接受。

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責任編輯：王明芳