  • 10°C
香港時間 : 2024124日 (週三) 19:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

農曆新年2024｜LEGO必砌限定新款神龍 新年到AIA限定店消費滿額送禮品

休閒消費 16:46 2024/01/24

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

砌Lego是不少大人細路的共同興趣，作為親子活動一流。每年Lego都會推出不少新款，今年也不例外。臨近新年，多款神龍造型Lego以及充滿節日氣息的新春造景即將面世，其中新春祥龍更甚具氣勢，極具收藏價值！

今次推出的三款新款為新春祥龍（80112）、滿樓（80113）和LEGO®Creator 3 in 1 紅龍（31145），新春祥龍活現神話中的霸氣神龍模樣，頭部、嘴巴都可郁動，而且眼睛和龍鱗零件經特別印製，使其造型更迫真。更具氣勢的是，神龍手上握有傳統藍水晶零件，站在海中岩石上準備一躍而飛，氣勢非凡。

最新影片推介

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜羅比師傅龍年開運秘笈　教你化解病位+增強財運

而LEGO® Creator 3 in 1 紅龍（31145）可讓小朋友用 同一組顆粒拼砌3種不同的動物模型，變成龍、鳳凰或魚都得，可任意發揮。

樂滿樓（80113）則融入傳統中式餐廳的元素，有廚房、接待區、用餐區（包括1台拼砌式卡拉OK機）與洗手間，極多細節。室外亦有雙人桌、拼砌式戶外取暖器、花盆、懸掛的燈籠、煙火、拼砌式花店、點心玩具餐車與小吃餐車，極多場景，砌完都有排玩。

除了買Lego回家砌，Lego迷更可到中環AIA嘉年華的的「LEGO®快樂能量基地」期間限定店打卡！現場特設高達5 米的巨型「LEGO 快樂傳送扭蛋機」，可扭出充滿佳節元素的 LEGO®賀年燈籠或 LEGO®迷你龍。於年初一至三（2月10至12日）更會増設全新登場的 LEGO®賀歲龍人偶 3D 裝置，身穿新年唐裝的 LEGO®人偶更會隨時現身與大家拜年，緊記把握時間捕捉他的身影！

不可錯過的是，由即日起於限定店買滿指定金額，可免費換領多款LEGO精品。包括扭蛋、LEGO®布袋、透明雨傘、賀年龍套裝等。而於1月26起，消費滿$1,800更可獲贈樂高®專業認證大師 Andy Hung 洪子健 X LEGO® Certified Store作品，全球限量500件！

點擊圖片放大
+7
+6

「LEGO®快樂能量基地」

日期：即日至2月25日
地點：AIA嘉年華2023 (中環龍和道9號中環海濱活動空間)

記者：Panda

相關文章

農曆新年2024｜朗豪坊唐老鴨新春金庫　必影巨型金池+入手限定精品
12:20 2024/01/18
農曆新年2024｜朗豪坊唐老鴨新春金庫　必影巨型金池+入手限定精品
親子餐廳丨全港15大親子餐廳一覽　出前一丁主題+餵兔仔+玩波波池
10:00 2023/12/30
親子餐廳丨全港15大親子餐廳一覽　出前一丁主題+餵兔仔+玩波波池
【深圳親子遊】全球最大LEGOLAND料2024年登陸深圳 逾100項遊樂設施+水上樂園+酒店
13:59 2023/10/18
【深圳親子遊】全球最大LEGOLAND料2024年登陸深圳 逾100項遊樂設施+水上樂園+酒店

你可能感興趣

農曆新年2024｜朗豪坊唐老鴨新春金庫　必影巨型金池+入手限定精品
12:20 2024/01/18
農曆新年2024｜朗豪坊唐老鴨新春金庫　必影巨型金池+入手限定精品
親子餐廳丨全港15大親子餐廳一覽　出前一丁主題+餵兔仔+玩波波池
10:00 2023/12/30
親子餐廳丨全港15大親子餐廳一覽　出前一丁主題+餵兔仔+玩波波池
【深圳親子遊】全球最大LEGOLAND料2024年登陸深圳 逾100項遊樂設施+水上樂園+酒店
13:59 2023/10/18
【深圳親子遊】全球最大LEGOLAND料2024年登陸深圳 逾100項遊樂設施+水上樂園+酒店
玩具 LEGO 農曆新年 著數優惠 消費種類 親子活動

最高瀏覽

如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治