農曆新年2024｜LEGO必砌限定新款神龍 新年到AIA限定店消費滿額送禮品

砌Lego是不少大人細路的共同興趣，作為親子活動一流。每年Lego都會推出不少新款，今年也不例外。臨近新年，多款神龍造型Lego以及充滿節日氣息的新春造景即將面世，其中新春祥龍更甚具氣勢，極具收藏價值！

今次推出的三款新款為新春祥龍（80112）、滿樓（80113）和LEGO®Creator 3 in 1 紅龍（31145），新春祥龍活現神話中的霸氣神龍模樣，頭部、嘴巴都可郁動，而且眼睛和龍鱗零件經特別印製，使其造型更迫真。更具氣勢的是，神龍手上握有傳統藍水晶零件，站在海中岩石上準備一躍而飛，氣勢非凡。

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而LEGO® Creator 3 in 1 紅龍（31145）可讓小朋友用 同一組顆粒拼砌3種不同的動物模型，變成龍、鳳凰或魚都得，可任意發揮。

樂滿樓（80113）則融入傳統中式餐廳的元素，有廚房、接待區、用餐區（包括1台拼砌式卡拉OK機）與洗手間，極多細節。室外亦有雙人桌、拼砌式戶外取暖器、花盆、懸掛的燈籠、煙火、拼砌式花店、點心玩具餐車與小吃餐車，極多場景，砌完都有排玩。

除了買Lego回家砌，Lego迷更可到中環AIA嘉年華的的「LEGO®快樂能量基地」期間限定店打卡！現場特設高達5 米的巨型「LEGO 快樂傳送扭蛋機」，可扭出充滿佳節元素的 LEGO®賀年燈籠或 LEGO®迷你龍。於年初一至三（2月10至12日）更會増設全新登場的 LEGO®賀歲龍人偶 3D 裝置，身穿新年唐裝的 LEGO®人偶更會隨時現身與大家拜年，緊記把握時間捕捉他的身影！



不可錯過的是，由即日起於限定店買滿指定金額，可免費換領多款LEGO精品。包括扭蛋、LEGO®布袋、透明雨傘、賀年龍套裝等。而於1月26起，消費滿$1,800更可獲贈樂高®專業認證大師 Andy Hung 洪子健 X LEGO® Certified Store作品，全球限量500件！

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「LEGO®快樂能量基地」

日期：即日至2月25日

地點：AIA嘉年華2023 (中環龍和道9號中環海濱活動空間)

記者：Panda