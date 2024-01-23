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【區議會選舉】議員關注宣傳成本效益　謝偉俊︰朋友計算每張選票價值約900元

政治 18:41 2024/01/23

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立法會今日召開完善選舉實務安排事宜小組委員會會議，討論區議會選舉宣傳工作。（區綽彥攝）

立法會今日召開完善選舉實務安排事宜小組委員會會議，討論區議會選舉宣傳工作。多位議員肯定政府的區議會選舉宣傳工作，新思維狄志遠關注成本效益，選委界謝偉俊指，今次的宣傳開支費用最高，投票率最低，引述朋友計算，「除一除，每張選票價值約900多元」，政制及內地事務局長曾國衞指，投票率未必反映市民支持度，相信市民實際的支持情況比較高。

曾國衞表示，今次選舉的宣傳較以往大幅提前開始，鋪天蓋地展開，成功引起不少正面的輿論和大眾的關注；當局在各區設置大型廣告牌、橫額、彩旗等，做到「抬頭不見低頭見」的效果。

狄志遠關注，做了這麼多宣傳，投票率只有約27%，局方如何評估成本效益？他又指，區議員角色是反映民意，例如在垃圾徵費議題上，區議員是幫政府推動施政，還是反映市民對政策的不滿意，區議員可否發表要求官員問責下台的言論。

謝偉俊指，新的嘗試自然需要大力宣傳，因為今次的宣傳開支費用最高，投票率最低，引述朋友計算，「除一除，每張選票價值約900多元」，但認為過份宣傳可能「愈谷愈躺平」，凡事要適可而止。

曾國衞表示，無論如何都應該做好完善選舉制度的宣傳工作，是責無旁貸。他又稱，投票率受很多因素影響，即使很多先進國家、城市的選舉投票率也不是每次很高，這幾個月，赴「夜繽紛」場地，感受到市民對區選認知不斷增加，相信實際支持情況，比較高，投票率是另一個情況。

區議員可否要求官員問責下台？  曾國衛︰政府樂意接受善意批評

至於區議員的角色，可否發表要求官員問責下台的言論，曾國衞指，重塑區議會制度就是希望加強上情下達，下情上達渠道，一方面政府施行政策，希望區議員幫手令市民明白政策，市民對政策措施有任何睇法，有責任反映讓政府知道。他強調，「只要是理性實事求是建議，甚至批評，只要是善意批評，政府都樂意接受。」

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記者：區綽彥

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