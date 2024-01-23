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東張西望︱疑被養子奪去財產房產　九旬老夫婦被迫住老人院度日如年

家事百科 16:46 2024/01/23

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家家有本難唸的經。TVB節目《東張西望》日前一集報道指，兩名年邁夫婦上月被養子，在未徵得同意下被送入老人院，每天過著鬱鬱不歡的生活，兩老更懷疑對方是處心積慮奪走金錢及物業。有大律師認為，可申請緊急監護令，並找專科醫生提供醫療報告，證明事主在精神上已無行為能力或精神紊亂，需要由他人處理財務。

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據報道提及，今年已91歲的蘇婆婆及86歲老伴黃伯本來生活無憂，但去年12月中，二人在毫不知情下，被養子阿智送到老人院生活，二人的房間只有100多呎，有兩張單人床及窗戶，但蘇婆婆形容在院舍的生活悶得發慌，「點止悶呀，悶到就死呀，食完咪瞓覺囉，瞓醒咪餓囉。」

阿智是黃伯堂哥的兒子，由於黃伯兩夫婦膝下無兒，阿智便過繼給他們，但兩夫婦懷疑對方多年來是處心積慮，騙走蘇婆婆的財產和物業。報道提到，蘇婆婆曾在12年前輕微腦中風，阿智和妻子悉心照顧，蘇婆婆便給他們60萬元置業，其後又把房產一半業權分給阿智。

談及養子的為人，蘇婆婆形容他兒時乖巧，婚後就變得「唔乖」，黃伯更怒斥養子是「畜生」。蘇婆婆的姪女楊太到院舍探望，「佢（蘇婆婆）話唔鍾意喺呢度，喺呢度即係等死」，並要求對方帶她離開老人院。

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姪女丈夫表示，「（阿智）目的已經達到喇，錢、屋全部已經在他的名下，佢覺得已經冇利用價值，就掉佢哋（兩老）落老人院。」節目主持致電阿智查明事實，他回應指，兩老的個案是由明愛駐院社工跟進，因黃伯需要24小時使用呼吸機維持血液含氧量，因為要長期照顧，便透過醫院申請暫托院舍，並稱事前已徵得父母同意。

蘇婆婆被困老人院一段時間，顯得情緒低落，姪女丈夫更表明，已準備好房間給兩老，日後亦會聘用外傭照顧兩老，惟阿智說，會送黃伯送到另一間老人院，屆時兩老就要分開，蘇婆婆就會被遺棄。

對於相關事件，大律師陸偉雄在節目中建議，兩老可立即申請緊急監護令，找兩名專科醫生提供醫療報告，證明他們在精神上已無行為能力或精神紊亂，需要由他人處理財務，接著找社會福利署社工撰寫社會背景調查報告，記錄事主的意願，就有機會離開老人院。

不少網民看過節目後，立場不一，有網民指，「只係單方面的說法。暫不能全信」、「一家吾知一家事，有D野吾可以睇一面」；另一方則認為，「私老人院一個$17000一個月， 未計雜費，2個老人家， 仲要雙人房， 又有窗， 仲要租氧氣可能要成四萬， 一年成四十八萬，講個仔唔理不孝， 我又唔認同。 」網民覺得，兩老身體健康狀況不理想，在老人院有專人照顧未嘗不是好事。

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責任編輯：王明芳

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