【區選故障】調查組排除外部攻擊可能性　陸啟康：覆核後實際投票人數增2138人

▲ 專組公布調查結果。（王韻青攝）

去年區議會選舉投票日，電子選民登記冊系統一度故障，導致晚上投票暫停最終需延長投票時間，選管會今日公布中期調查報告。負責調查事故的專責調查小組主席文本立表示，未發現任何外部裝置企圖登入系統的記錄，排除遭受外部攻擊的可能性，警方亦仔細審視了投票日個投票站的運作情況，以及系統設計問題，並未發現有任何證據或跡象，顯示有人試圖惡意破壞或影響系統政策運作。

漏算專用投票站人數 選舉結果不受影響

選管會主席陸啟康表示，在區選結束後所公布的總投票人數和總投票率出現誤差，經覆核，實際投票人數增加2138人至1195331人，投票率為27.59%（原本為27.54%）。有關誤差是漏算了在專用投票站的投票人數。陸啟康表示，由於該等選票在投票結束後已運往相關大點票站進行點算，因此實際計算個別候選人的得票時已計算在內，「選舉結果並未因此受到影響。」

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文本立表示，事發時系統伺服器的中央處理器負荷接近100%。經小組測試後，發現系統的兩個程序存在設計問題，其運算所需時間會隨著投票時間不斷過去而上升，因此到下午7時37分，即選舉進行11小時後，中央處理器不堪負荷。而另一個系統設計問題，導致個別工作程序在數據庫仲會出現單列輪候處理的情況，並且不必要地大量佔用伺服器中的資源。

文本立指出，導致今次事故的兩個程序問題，是由選舉事務處資訊科技管理部人員，因應今次區選運作需要而作出的系統設計改動。

文本立：問責工作由行政當局決定

被問到是否有人需要為今次事件而問責時，文本立僅表示，專組只負責調查今次事故的成因，問責工作需交由行政當局決定。陸啟康則表示，曾在選舉結束後就相關問題回應，形容當日的答案是最真誠，亦沒有打算改變當日的答案。

對於總投票人數及總投票率出現誤差，會否擔心有人提出選舉呈請時，陸啟康強調絕不擔心，因為整個選舉安排並沒受到影響，而點票過程亦公開公正。他續指今次能找出誤差結果，證明選管會對選舉的嚴謹，令選舉結果更有權威性。

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記者：林曉君