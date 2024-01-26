  • 16°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 18:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區選故障】調查組排除外部攻擊可能性　陸啟康：覆核後實際投票人數增2138人

政治 16:50 2024/01/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

專組公布調查結果。（王韻青攝）

去年區議會選舉投票日，電子選民登記冊系統一度故障，導致晚上投票暫停最終需延長投票時間，選管會今日公布中期調查報告。負責調查事故的專責調查小組主席文本立表示，未發現任何外部裝置企圖登入系統的記錄，排除遭受外部攻擊的可能性，警方亦仔細審視了投票日個投票站的運作情況，以及系統設計問題，並未發現有任何證據或跡象，顯示有人試圖惡意破壞或影響系統政策運作。

漏算專用投票站人數 選舉結果不受影響

選管會主席陸啟康表示，在區選結束後所公布的總投票人數和總投票率出現誤差，經覆核，實際投票人數增加2138人至1195331人，投票率為27.59%（原本為27.54%）。有關誤差是漏算了在專用投票站的投票人數。陸啟康表示，由於該等選票在投票結束後已運往相關大點票站進行點算，因此實際計算個別候選人的得票時已計算在內，「選舉結果並未因此受到影響。」

點擊圖片放大

文本立表示，事發時系統伺服器的中央處理器負荷接近100%。經小組測試後，發現系統的兩個程序存在設計問題，其運算所需時間會隨著投票時間不斷過去而上升，因此到下午7時37分，即選舉進行11小時後，中央處理器不堪負荷。而另一個系統設計問題，導致個別工作程序在數據庫仲會出現單列輪候處理的情況，並且不必要地大量佔用伺服器中的資源。

文本立指出，導致今次事故的兩個程序問題，是由選舉事務處資訊科技管理部人員，因應今次區選運作需要而作出的系統設計改動。

文本立：問責工作由行政當局決定

被問到是否有人需要為今次事件而問責時，文本立僅表示，專組只負責調查今次事故的成因，問責工作需交由行政當局決定。陸啟康則表示，曾在選舉結束後就相關問題回應，形容當日的答案是最真誠，亦沒有打算改變當日的答案。

對於總投票人數及總投票率出現誤差，會否擔心有人提出選舉呈請時，陸啟康強調絕不擔心，因為整個選舉安排並沒受到影響，而點票過程亦公開公正。他續指今次能找出誤差結果，證明選管會對選舉的嚴謹，令選舉結果更有權威性。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

【區選2023】選管會主席指選舉規模龐大超出想像　12.10將調配逾3萬名選舉工作人員
15:13 2023/12/02
【區選2023】選管會主席指選舉規模龐大超出想像　12.10將調配逾3萬名選舉工作人員
【區選2023】陳國基：政府不會監察公務員有否投票　不投票亦非等同「軟對抗」
15:53 2023/12/01
【區選2023】陳國基：政府不會監察公務員有否投票　不投票亦非等同「軟對抗」
【區議會選舉】政府區選前夕辦「區選繽紛日」　晚上有音樂匯演及水上煙火表演
18:40 2023/12/09
【區議會選舉】政府區選前夕辦「區選繽紛日」　晚上有音樂匯演及水上煙火表演
【區議會選舉】夫婦涉煽惑區選投無效票被捕　女方為衞生署文書主任
16:07 2023/12/10
【區議會選舉】夫婦涉煽惑區選投無效票被捕　女方為衞生署文書主任

你可能感興趣

【區選2023】選管會主席指選舉規模龐大超出想像　12.10將調配逾3萬名選舉工作人員
15:13 2023/12/02
【區選2023】選管會主席指選舉規模龐大超出想像　12.10將調配逾3萬名選舉工作人員
【區選2023】陳國基：政府不會監察公務員有否投票　不投票亦非等同「軟對抗」
15:53 2023/12/01
【區選2023】陳國基：政府不會監察公務員有否投票　不投票亦非等同「軟對抗」
【區議會選舉】政府區選前夕辦「區選繽紛日」　晚上有音樂匯演及水上煙火表演
18:40 2023/12/09
【區議會選舉】政府區選前夕辦「區選繽紛日」　晚上有音樂匯演及水上煙火表演
區議會 選舉 選舉事務處 區議會選舉 處理器 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋