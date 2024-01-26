【23條立法】總商會冀新例以精準易明文字草擬　會積極向國際夥伴解釋有必要立法

▲ 總商會表示，清晰明確溝通有助推進第23條立法。（資料圖片）

《基本法》23條立法在即，總商會發聲明表示，清晰明確溝通有助推進23條立法，希望新例須以精準易明的文字草擬，確保各方清楚明瞭第23條的細節。總商會將積極與國際夥伴溝通，向他們解釋有必要立法保障海內外企業權益，以及確保營商環境穩定。

總商會表示，認同港府有責任落實《基本法》第23條立法，以維護國家主權、領土完整、統一和安全。世界各地都有維護國家安全的法律，而香港在這方面已滯後了26年。隨着地緣政局日趨緊張，香港必須制定健全的《國家安全法》框架，以維護自身利益。

總商會認為，發生2019年的連串事件後，大多數人都支持香港加強國家安全立法。總商會強調，以清楚、開放的方式解說立法工作，除了有助釋除疑慮，亦可駁回任何不實資訊或言論，避免損害香港利益。

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記者：林曉君