  • 16°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 20:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條立法】總商會冀新例以精準易明文字草擬　會積極向國際夥伴解釋有必要立法

政治 19:42 2024/01/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

總商會表示，清晰明確溝通有助推進第23條立法。（資料圖片）

《基本法》23條立法在即，總商會發聲明表示，清晰明確溝通有助推進23條立法，希望新例須以精準易明的文字草擬，確保各方清楚明瞭第23條的細節。總商會將積極與國際夥伴溝通，向他們解釋有必要立法保障海內外企業權益，以及確保營商環境穩定。

總商會表示，認同港府有責任落實《基本法》第23條立法，以維護國家主權、領土完整、統一和安全。世界各地都有維護國家安全的法律，而香港在這方面已滯後了26年。隨着地緣政局日趨緊張，香港必須制定健全的《國家安全法》框架，以維護自身利益。

總商會認為，發生2019年的連串事件後，大多數人都支持香港加強國家安全立法。總商會強調，以清楚、開放的方式解說立法工作，除了有助釋除疑慮，亦可駁回任何不實資訊或言論，避免損害香港利益。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

【區議會】區議員宣誓就任　李家超提4要求包括支持23條立法
15:39 2024/01/01
【區議會】區議員宣誓就任　李家超提4要求包括支持23條立法
【23條立法】李家超：越早做越好　待有關部門準備好推出
15:11 2024/01/16
【23條立法】李家超：越早做越好　待有關部門準備好推出
【23條立法】林定國：23條與國安法需互相對接　立法是「風雨過後見彩虹」
19:03 2024/01/20
【23條立法】林定國：23條與國安法需互相對接　立法是「風雨過後見彩虹」
特首點名要求向國際解說23條立法 誰是主力軍？
17:20 2024/01/25
特首點名要求向國際解說23條立法 誰是主力軍？

你可能感興趣

【區議會】區議員宣誓就任　李家超提4要求包括支持23條立法
15:39 2024/01/01
【區議會】區議員宣誓就任　李家超提4要求包括支持23條立法
【23條立法】李家超：越早做越好　待有關部門準備好推出
15:11 2024/01/16
【23條立法】李家超：越早做越好　待有關部門準備好推出
【23條立法】林定國：23條與國安法需互相對接　立法是「風雨過後見彩虹」
19:03 2024/01/20
【23條立法】林定國：23條與國安法需互相對接　立法是「風雨過後見彩虹」
地緣政治 一國兩制 國安法 香港 商會 廿三條立法 基本法 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚
麥明詩結婚丨麥明詩被攝影師洩露婚照　傳「十優港姐」3月與盛勁為結婚