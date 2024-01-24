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冬日保暖｜氣溫急降「凍親」感冒？　日本專家教2招迅速復原　暖包貼2位置暖全身

保健美顏 08:00 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

氣溫急降「凍親」感冒？日本專家教2招迅速復原，暖包貼2位置暖全身。

本港本周天氣嚴寒，今日（23日）市區氣溫低見7°C左右，新界再低2、3°C。寒冷天氣下容易「凍親」感冒，有效保暖非常重要。日本美女藥劑師福井セリナ早前在「週プレNEWS」專欄發文推介2個方法，可以幫助在感冒初起時迅速溫暖身體及快速康復。

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Sick問識答｜肺癌基因突變多　精準標靶治療　選擇多效果佳

1. 飲葛根湯

福井セリナ建議，在感冒初起時立即飲用葛根湯，可以利用中草藥力量，讓身體由内溫暖起來，同時提高身體免疫功能。

2. 貼暖包

除了飲葛根湯，福井セリナ又表示，感冒初起時想迅速讓身體變暖，應使用發熱貼。而在身上貼暖包也要有技巧，首先建議要貼在肚臍以下，因腹部有許多器官及全身血液交匯，溫暖此處可以有效讓整個人變溫暖。其次，可以貼在肩胛骨之間，因該部位有許多重要血管，此處得到保暖可改善全身血液循環，溫暖全身。

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九天天氣預報

天文台九天天氣預報。（天文台圖片）

日本節目教4大禦寒貼士

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》早前曾分享4個寒冬小知識，提醒如將暖爐放在房間中央反而會降低保溫效果，隨時越用越冷；洗熱水澡時亦應先沖洗一個部位，以免出現熱休克。

1. 暖爐不宜放廳中央

不少人會將暖爐放在房間或客廳中央，意圖令整個空間均勻受熱，但這樣做暖爐釋放的熱力會混合外面進來的冷空氣，大大降低保溫效果，隨時越用越冷。正確擺放暖爐的位置應該是靠窗，這樣暖爐釋放的熱力能阻隔外來冷空氣，令空間溫度更快提升，房間亦能更均勻地變暖。

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2. 洗澡不應直接沖洗接近心臟位置

由於熱水和空氣溫度相差太遠，冬天洗澡時容易因劇烈溫差而導致熱休克甚至致命，故此應先沖洗遠離心臟的地方，例如手腳，先讓四肢血液回流到心臟，預防出現熱休克。

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3. 側睡以免「咳醒」

冬天喉嚨容易因乾燥痕癢不適，甚至在半夜咳嗽，節目有醫生就建議，側睡可減少口水和鼻水倒流，避免刺激氣管導致咳嗽，減低「咳醒」機會。

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4. 冬天更容易蛀牙

冬天天氣乾燥，口腔會減少口水分泌，令細菌更容易滋生形成蛀牙，故應定期接受牙科檢查，亦要多喝水增加口水分泌，防止口臭和蛀牙。

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6款保暖飲品排行 第一名可持續暖身1小時

日本電視節目「この差って何ですか？」實測6款熱飲禦寒效果，包括薑茶、紅茶、咖啡等傳聞極具驅寒作用的飲品。而最終排行卻「大洗牌」，究竟哪種熱飲禦寒效果及保暖持久力最好呢？

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