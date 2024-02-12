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農曆新年2024丨Hillary劉沛蘅怕被親戚問起「6膠」？　Mandy譚旻萱未來想同台灣男神合作

娛樂 13:01 2024/02/12

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ANSONBEAN、陳嘉寶（Anjaylia）、譚旻萱（Mandy）、劉沛蘅（Hillary）、張凱娸（Kiki）、林熙彤（Hazel）、何嘉莉（Lillian）一同受訪。

大時大節當然要一大班人相聚，ANSONBEAN、陳嘉寶（Anjaylia）、譚旻萱（Mandy）、劉沛蘅（Hillary）、張凱娸（Kiki）、林熙彤（Hazel）、何嘉莉（Lillian）一同開心地「撈起」，又大談農曆新年間的趣事、新一年的目標！

農曆新年2024丨洪嘉豪在親戚間地位「危危乎」？　院長提早做大掃除：一有猶豫就把它捨去

過年必做的事

過新年少不了吃團年飯，Hazel在家炮製蘿蔔糕、Hillary家人就會製作蛋角，與親友一同分享！

屬龍的ANSONBEAN笑言自己平日在表演時已穿著紅色內褲，是儀式的一種，笑指似乎要在農曆新年「打孖上」！

Anjaylia的夫家有很多親戚，需按長輩輩份高低作順序去拜年，她指曾經有叫不出親戚稱謂的情況：「奶奶有16個兄弟姊妹，連我先生也認不出的時候，我又怎認得出？過年期間，大家一開首便說新年快樂、身體健康，應該也不會察覺得到。」

（上左一起）ANSONBEAN、何嘉莉、譚旻萱;（下左一起）陳嘉寶、張凱娸、劉沛蘅、林熙彤（越玲瓏 攝）

新年最怕遇到......

「幾時結婚？」、「最近忙緊咩」......拜年時或多或少都會被親戚「轟炸」，Hillary開心地指自己沒有這方面的困擾：「他們覺得我獨自一人是開心就可以，他們又不是特別喜歡小朋友，是抱順其自然的心態。」

Lillian、Mandy自信地指自己沒有遇上親戚的難題，而兼顧學業與事業的Hazel就與她們相反，她大呻：「因遲睡而導致皮膚不太好，當每一次與親戚聚會時，他們與我聊天的同時，會看著我的青春痘，這為我加添了不少壓力。他們又很貼心地為我介紹暗瘡偏方，但就未曾應用過。」

「6膠幾時約食飯？」令Hillary感頭痛，由於她的媽媽、姨媽很喜歡呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey），再加上他們與我的家人也相處得很開心，故安排飯局令她感困難呢！

至於Kiki直認對從海外回來的親戚大呼「怕怕」，壓力源自他們的關心，「他們問：『你依家做明星啊，係唔係主角啊？有幾多句對白？』」，但她也會耐心地向親戚們作講解。另外，回復單身的她指自己要好好拆解「你男朋友喺邊啊？」。

當親戚們在打麻雀時，ANSONBEAN會選擇到後花園與狗狗玩耍，實行有自己的一個小世界！

齊齊「撈起」！（越玲瓏 攝）

譚旻萱想同台灣男神合作

在電影《不是你，不愛你》中初嚐女一滋味的譚旻萱（Mandy），大爆自己想與台灣男神許光漢合作，對其高顏值與演技「心心眼」，她更笑言：「我要錫！」

聲稱自己「冇底線」的林熙彤（Hazel）對「錫錫」相當歡迎，但沒有一個特定的合作對象，又想挑戰與女生咀嘴，她說：「尷尬程度會再低一點，彼此也可以放鬆。」

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  • ANSONBEAN、譚旻萱（越玲瓏 攝） ANSONBEAN（越玲瓏 攝）

    • 陳嘉寶+何嘉莉兼顧家庭事業

    身為三女之母的陳嘉寶（Anjaylia）表明自己已經「生晒」，可全程投入拍劇、拍戲，盼可演成熟、富層次的角色。她指丈夫很歡迎她拍感情戲，又指囡囡們暫時都沒有Say No的權利。

    積極平衡家庭與工作的Anjaylia，希望可讓囡囡們明白女性在婚後、生小朋友後也可擁有自己的事業。

    「戲癮」發作的何嘉莉（Lillian），同樣盼在新一年投入更多角色，如：演精神病人、舞女。

    同樣身為在職媽媽的Lilian去年遇上令她手足無措的事，就是與她關係良好的家傭突然無故失蹤，「完全找不到她，已有新的家傭在工作。」

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    張凱娸+ANSONBEAN各有「心血結晶

    Kiki盼在龍年得到有發揮的角色，其實她同樣身兼多職，做演員又做老闆，經營蠟燭香水工作室，可謂其一大心血結晶！

    ANSONBEAN就預告自己的「心血結晶」有機會於今年9月、10月面世，他說：「推出一張10隻歌曲的專輯，有機會可以舉行Launch Party。」

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    Hillary公開擇偶條件

    除了事業方面，藝人的感情事同樣備受關注，在去年11月，劉沛蘅（Hillary）宣布與洪卓立（Ken）結束年半情，她又會否希望在龍年可覓得新戀情？

    Hillary大談擇偶條件：「希望找到一個對我身心也有正面影響的人，彼為可一起進步。對方真的不要太過醜，始終也要對著他一世。不是身型肥瘦的問題，是他要有變好的心，最重要是對方的一個吸引我的原因呢！」

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    化妝：Jenny Shih（ANSONBEAN）、Meegan （Anjaylia）、April @ms_yuh（Hazel）、Zoe Fan @zoefan（Mandy）

    髮型：Derek Li @ Xenter Salon（ANSONBEAN）、Jamie Lee @ Hola（Anjaylia）、Marco Li @marcoli_0228（Kiki）、Kristy Cheng @kristywailing（Hazel）、Chris Cheng @chrischenghair（Mandy）、Terry Yeung @ Yonda Hair（Hillary）

    服裝：Marc Jacobs（ANSONBEAN）、MAX&Co. （Anjaylia）、American Vintage（Hazel、Hillary）、Isabel Marant（Mandy）、Maje（Lillian）、Isabel Marant、maison_muguet（Kiki）

    場地：个園竹語（尖沙嘴海港城）

    記者：陳淑霖

    精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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