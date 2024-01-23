公司冇逼我跑馬拉松丨柳俊江生前片段曝光　片尾最後一句超催淚

▲ 柳爺我們永遠懷念你。

TVB前新聞主播柳俊江（柳爺)在1月5日被發現在住所燒炭輕生，終年42歲，離世消息震驚各界，網民亦紛紛留言表示「永遠懷念柳爺」。

柳爺在生前為ViuTV節目拍攝《公司冇逼我跑馬拉松》，昨晚（22日）以「謝謝你陪跑」為題的第6集播出，柳爺率領ERROR成員吳保錡(保錡)、曾贊學(阿神)、李炘頤(Alina)、蔡寶欣(Pony)和米露迪挑戰首個18km，從西環堅尼地跑到赤柱。

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鼓勵Alina

向來十分懂得照顧人的柳爺，從起跑開始，不斷觀察各人的狀況，又不時叮囑他們調節跑速，提醒他們最重要是跑得輕鬆開心，不需要給太大壓力自己。

期間Alina在15km的休息位，一度因狀態欠佳而踎在地上，眾人上前問候時更忍不住爆喊，柳爺即走上前安慰：「你點啊？你不如唔好跑喇，太辛苦驚受傷。今日純粹為咗開心而跑，唔係Training嚟，所以唔好勉強。」

他指長跑最重要有動力繼續跑：「長跑最緊要唔係一定要跑得晒，若你受傷或辛苦，下次一諗起就會話我唔想跑，咁就玩完架喇。」

▲ 柳爺生前片段曝光。

向柳爺致敬

在節目結束前，更播出特別為柳俊江剪輯的片段，當中有柳爺與不同友人跑步的相片，片尾寫上「謝謝柳爺陪我們跑完這段路！」沒有任何配樂，但已令不少觀眾指相當催淚。

網民留言感激ViuTV如常播出柳俊江生前片段，並留言：「對柳爺致敬」，又指相信在人生的終點會再見。

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