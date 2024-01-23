新城總監丨馬浚偉個人簡介列14項名銜被取笑　網民指：自卑又自大嘅表現

▲ 馬浚偉Facebook個人簡介列太多名銜而被取笑。

現年52歲的馬浚偉近年減少幕前演出轉為從事管理層工作，近日加盟新城廣播有限公司（新城廣播）任首席營運總監，上任後十分進取表明改革。

在昨日，馬浚偉更宣布邀周禮茂任「首席創作總監」，而首要進行的就是把一直被外間取笑為「分豬肉」的《新城勁爆頒獎禮》進行改革。

馬仔很忙丨馬浚偉出任新城首席營運總監 上月中宣布辭任香港電台創作總監

▲ 馬浚偉昨日宣布邀周禮茂加盟新城。

寫太多「名銜」被取笑

不過，近日馬浚偉最受網民討論卻非他改革新城的行動，而是其Facebook的個人簡介，因為所列出名銜有14項之多而被取笑。

當中所列包括：「新城廣播有限公司-首席營運總監、康樂及文化事務署-劇場發展委員、香港藝術發展局委員-電影及媒體藝術小組主席/藝術教育及舞蹈藝術副主席、公民教育委員會委員、博愛醫院義工服務發展名譽顧問、HKCT香港專業進修學校及港專學院榮譽學科發展顧問、中國金雞百花電影節金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季顧問、香港國際文化藝術促進會影視演藝委員會顧問、香港作曲家及填詞家協會（CASH）會員、香港電影導演會（HKFDG）會員、香港影業協會（MPIA）會員、華夏獅子會理事、香港汕頭社團總會會務顧問、中國戲劇家/電視藝術家協會會員」。

網民在討論區開帖指：「好長，好詳盡，連乜乜乜的會員都寫埋。好少見尼（呢）個年紀嘅人仲用尼（呢）招，即係佢仲好有鬥心拼搏緊，睇嚟將來做硬影視文娛文化界大官。」

▲ 網民覺得馬浚偉個人簡介一點也不簡。

質疑馬仔心虛自大

而網民指馬浚偉所寫名銜大多都是「不太重要」的職位，表示真正具實力不需要寫太多名銜，質疑他是否沒選擇輕重的判斷力。

另有網民覺得他是以為這可吹噓自己無奈適得其反，更直指：「佢有冇好朋友話畀佢知，show太多非必要嘅title，往往係自信不足、心虛、自卑又自大嘅表現嚟。」

於是，網民紛紛取笑留言：「我係759阿信屋會員。」、「YUU會員」、「金獅影視會員」。

而一向比名「曲到圓」的「曲王」網紅Matt Leung也發文抽水，指自己是：「康乐及文化事务署-健体金卞 恃有人」（康樂及文化事務署健體金卡持有人）、「無線电视广播有限公司-第二排观衆 （52周年台庆）」（無線電視廣播有限公司-第二排觀眾（52周年台慶））、「工联会进修中心（个人电脑实务初阶班）学员」（工聯會進修中心（個人電腦實務初階班）學員）等。

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