【大灣區醫療】大灣區醫療專業發展協會與恒大合作　發展醫療教育課程

▲ 不少市民近年北上求診。(資料圖片)

大灣區醫療專業發展協會與香港恒生大學攜手合作，發展「未來智慧培訓中心FIRST Hub」 醫療教育課程，共同推動大灣區的醫療專業發展，為大灣區醫護人員提供「港式醫療服務」的培訓和知識。

另外，協會還會與合作夥伴共同成立了大灣區醫藥發展有限合夥基金，促進醫療創新企業的發展。這個基金將為有潛力的企業提供資金和資源支持，推動創新科技在醫療領域的應用。這將有助於培養大灣區的醫療創業文化，吸引更多的創新者和投資者進入這一領域，為大灣區的醫療發展注入活力。

發佈會還會公佈協會推動的內地保險業資源「海港人壽項目」，以配合業界發展，該項目旨在提供更完善的保障和服務予大灣區的居民，這將有助於提高區內居民對醫療保障的信心，促進醫療保障水平的提升。同時，該項目還為保險業提供了更多的發展機會，促進行業的健康成長

協會在2024年度計劃舉辦以「健康香港、智匯醫療」-「大灣區優質醫療新世代」為主題的活動，包括展覽和論壇，旨在促進醫療領域的交流和合作。協會並計劃建立一個大灣區優質醫療資訊平台，用於共享醫療資訊和協作，讓業界可以分享最新的醫療科技和行業趨勢，並促進跨領域的合作和創新。同時為居民提供更完善的保障和服務，也可以為保險業的發展創造更多機會。

全國政協常委、大灣區醫療專業發展協會榮譽會長高永文表示，大灣區醫療專業發展協會向來致力促進兩地醫療行業之間的資訊交流，以提升醫療服務的質素為終極目的。港方的醫療管理系統在以病人為中心的護理文化、循證醫學、手術效率、質量監管、病人安全和風險管理、創新的病人服務模式、臨床醫療權責和管理文化、投訴處理系統等方面，都有值得內地業界借鏡的地方。希望實現醫療資源的共享和合作，為大灣區居民提供更便捷和高質量的醫療服務，推動整個大灣區的健康發展。

責任編輯：陳展棋