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【財案2024】安永料財赤達1480億元　賣地、印花稅收入合計少收千億

政治 16:02 2024/01/23

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安永料財赤達1480億元。（戴朗希攝）

新一份財政預算案下月發表，安永稅務及諮詢有限公司（安永）預計，港府於2023-24財政年度將錄得1480億港元赤字，叫去年2月公布的最初預測（544億），超出接近2倍。不過，安永金融服務香港稅務主管何耀波認為，即使現時香港面對經濟困難，但由於明日大嶼及北部都會區為長期項目，因此不應因周期性的經濟而停止這2個項目。

安永預計，港府於2023-24財政年度將錄得1480億港元赤字，土地收入將比原先估計減少619億元，印花稅收入亦將比原先估計低386億元。安永建議政府採取積極措施以刺激經濟，同時要顧及社區福祉。

倡擴大現有基金免稅範圍

為吸引投資來港，何耀波建議政府擴大現有的基金免稅範圍，以涵蓋債券基金及加密貨幣基金。又建議政府就單一家族辦公室，透過提供訂明基金管理或投資顧問服務而獲得的合資格利潤，提供8.25%的優惠稅率。他亦認為政府應優化針對基金的稅收優惠，如債務基金和加密基金。

安永亦建議香港以及內地和海外的大學畢業生提供學費扣稅優惠，例如合資格畢業生（包括本地及非本地生）在畢業後在香港工作滿2年，可於其後3年的課稅年度申請有上限的稅務扣減。

推消費券要考慮能否達預期效果

被問到對於再推消費券有何意見時，何耀波指若派消費券時，政府要考慮能否達到預期效果。他不贊成推出陸路離境稅，認為除了會影響香港和大灣區的融合外，亦對物流有影響。

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記者：戴朗希

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