筋骨痛症｜「科目三」熱潮席捲內地　多人跟風學跳頻傳扭傷　醫生：3大高危動作易受傷

▲ 「科目三」熱潮席捲內地，多人跟風學跳頻傳扭傷，醫生：3大高危動作易受傷。

一款名為「科目三」的舞蹈近期在内地爆紅，更傳遍世界各地。不過，內地不少人因跟跳「科目三」而受傷，有專家警告，若控制不好姿勢，很容易導致運動損傷，目前已有不少人因此住院治療。

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多人跳「科目三」住院治療

綜合内媒報道，近期由内地海底撈興起的「科目三」舞蹈多次衝上微博熱搜，並引來大量網民的效仿，但許多人卻因此「跳進了」醫院，更有網民曬出跳「科目三」後脚踝扭成麻花的照片，扭傷、骨折事件頻傳。

當中，浙江一名25歲女子近日前往醫院骨科求醫，她因跳「科目三」導致兩側踝關節外側都有明顯腫脹、壓痛、踝關節活動受限，屬典型的踝關節外側韌帶的損傷。此外，一名00後男生去年11月底因跳「科目三」後膝蓋疼痛、無法下蹲，最終被診斷為脛骨平台骨挫傷；杭州也有一名13歲的學生早前跟跳「科目三」後，出現脚踝疼痛，醫生發現其骰骨廣泛水腫、踝關節現積液。對於「科目三」熱潮，有內地醫生評論指：

「科目三」的盡頭不一定是舞台，很可能是骨科或康復科醫院。

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3大動作易造成損傷

據悉，舞蹈「科目三」的動作需要上下身同步進行快速動作，包括快速擺臂、搖花手、快速扭腰、大幅度擺胯、雙膝微屈內外翻以及腳踝反覆內翻。然而，部分動作已超出正常關節活動範疇，特別是踝關節。

北京老年醫院康復醫學科的高亞南醫生提醒，有3個動作容易造成損傷：

1. 擺胯同時膝關節快速內外翻

這個動作對核心穩定性要求相當高，若穩定性差，可能導致腰部或臀部拉傷。

2. 雙膝關節微屈，同時快速反覆內外翻

這可能會導致股骨與脛骨平台之間反覆撞擊，膝關節内壓力負荷不均衡，增加半月板壓力，引發半月板損傷；若力量傳導至骨面，還可能會造成股骨挫傷。

若雙膝關節內外側肌肉力量較差、協調性不佳者，也容易出現肌肉拉傷。

3. 進行足内翻，並快速來回搖擺

足內翻的踝關節在極不穩定的情況下，需承擔著身體的支點作用，踝關節容易出現扭傷，甚至可能導致踝關節外側韌帶拉傷斷裂，或是撕脫性骨折。

高亞南醫生建議，體重過重、年長者、習慣性踝扭傷、關節炎患者、平衡協調能力較差者應避免嘗試「科目三」，如果出現拉傷或踝關節扭傷，就要立即停止活動。

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