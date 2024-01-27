  • 17°C
香港時間 : 2024127日 (週六) 12:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

筋骨痛症｜「科目三」熱潮席捲內地　多人跟風學跳頻傳扭傷　醫生：3大高危動作易受傷

保健美顏 11:00 2024/01/27

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

「科目三」熱潮席捲內地，多人跟風學跳頻傳扭傷，醫生：3大高危動作易受傷。

一款名為「科目三」的舞蹈近期在内地爆紅，更傳遍世界各地。不過，內地不少人因跟跳「科目三」而受傷，有專家警告，若控制不好姿勢，很容易導致運動損傷，目前已有不少人因此住院治療。

最新影片推介：

活得健康啲
珍惜生命｜17歲前名校女生多次自殘尋死　幸獲媽媽理解克服抑鬱

多人跳「科目三」住院治療

綜合内媒報道，近期由内地海底撈興起的「科目三」舞蹈多次衝上微博熱搜，並引來大量網民的效仿，但許多人卻因此「跳進了」醫院，更有網民曬出跳「科目三」後脚踝扭成麻花的照片，扭傷、骨折事件頻傳。

當中，浙江一名25歲女子近日前往醫院骨科求醫，她因跳「科目三」導致兩側踝關節外側都有明顯腫脹、壓痛、踝關節活動受限，屬典型的踝關節外側韌帶的損傷。此外，一名00後男生去年11月底因跳「科目三」後膝蓋疼痛、無法下蹲，最終被診斷為脛骨平台骨挫傷；杭州也有一名13歲的學生早前跟跳「科目三」後，出現脚踝疼痛，醫生發現其骰骨廣泛水腫、踝關節現積液。對於「科目三」熱潮，有內地醫生評論指：

「科目三」的盡頭不一定是舞台，很可能是骨科或康復科醫院。

點擊圖片放大
+5
+4

3大動作易造成損傷

據悉，舞蹈「科目三」的動作需要上下身同步進行快速動作，包括快速擺臂、搖花手、快速扭腰、大幅度擺胯、雙膝微屈內外翻以及腳踝反覆內翻。然而，部分動作已超出正常關節活動範疇，特別是踝關節。

北京老年醫院康復醫學科的高亞南醫生提醒，有3個動作容易造成損傷：

1. 擺胯同時膝關節快速內外翻

  • 這個動作對核心穩定性要求相當高，若穩定性差，可能導致腰部或臀部拉傷。

2. 雙膝關節微屈，同時快速反覆內外翻

  • 這可能會導致股骨與脛骨平台之間反覆撞擊，膝關節内壓力負荷不均衡，增加半月板壓力，引發半月板損傷；若力量傳導至骨面，還可能會造成股骨挫傷。
  • 若雙膝關節內外側肌肉力量較差、協調性不佳者，也容易出現肌肉拉傷。

3. 進行足内翻，並快速來回搖擺

  • 足內翻的踝關節在極不穩定的情況下，需承擔著身體的支點作用，踝關節容易出現扭傷，甚至可能導致踝關節外側韌帶拉傷斷裂，或是撕脫性骨折。

高亞南醫生建議，體重過重、年長者、習慣性踝扭傷、關節炎患者、平衡協調能力較差者應避免嘗試「科目三」，如果出現拉傷或踝關節扭傷，就要立即停止活動。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

筋骨痛症｜30歲女牙骹痛難張開口　揭兩習慣致頸肌肉繃緊　教你3動作放鬆頸椎牙骹
14:04 2024/01/21
筋骨痛症｜30歲女牙骹痛難張開口　揭兩習慣致頸肌肉繃緊　教你3動作放鬆頸椎牙骹
【膝關節炎】一半受訪者疫後膝關節炎惡化　專家籲減重做適量運動
19:31 2023/10/12
【膝關節炎】一半受訪者疫後膝關節炎惡化　專家籲減重做適量運動
【運動受傷】港男過度肩背負重運動 肩旋轉肌肌肉撕裂 關節鏡手術修補
17:57 2022/05/25
【運動受傷】港男過度肩背負重運動 肩旋轉肌肌肉撕裂 關節鏡手術修補

你可能感興趣

筋骨痛症｜30歲女牙骹痛難張開口　揭兩習慣致頸肌肉繃緊　教你3動作放鬆頸椎牙骹
14:04 2024/01/21
筋骨痛症｜30歲女牙骹痛難張開口　揭兩習慣致頸肌肉繃緊　教你3動作放鬆頸椎牙骹
【膝關節炎】一半受訪者疫後膝關節炎惡化　專家籲減重做適量運動
19:31 2023/10/12
【膝關節炎】一半受訪者疫後膝關節炎惡化　專家籲減重做適量運動
【運動受傷】港男過度肩背負重運動 肩旋轉肌肌肉撕裂 關節鏡手術修補
17:57 2022/05/25
【運動受傷】港男過度肩背負重運動 肩旋轉肌肌肉撕裂 關節鏡手術修補
健康問題 網絡熱話 水腫 損傷 骨折 舞蹈 醫生 運動 痛症

最高瀏覽

網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
網絡熱話丨港鐵男女斥學生哥性騷擾　學生母親現身交代：佢一個人喊住同差人解釋
張衛健演唱會綵排出意外　從高處墮下再被鋼琴壓在身上
張衛健演唱會綵排出意外　從高處墮下再被鋼琴壓在身上