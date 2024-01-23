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恐怖意外丨廣東升降機急墜2死2傷　新手爸遺半歲女兒孕妻懷胎40日

休閒消費 16:42 2024/01/23

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廣東省揭陽市發生一宗升降機恐怖急墜事故，造死2死2傷，其中一人是新手爸爸，遺下半歲女兒及懷胎40日的孕妻。（微信公眾號圖片）

廣東省揭陽市發生一宗升降機恐怖急墜事故，造死2死2傷，其中一名死者是鵝肉店老闆，遺下了年僅半歲大的女兒和懷胎40日的妻子。目前，當地聯合調查組正介入調查。

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綜合內地傳媒報道，涉事樓宇是位於揭陽市榕城區東山村的自建房，樓高6層。居民為方便運貨，在樓宇安裝簡易升降機，而非標準升降機。於上周一（15日），40多歲的自建房房東與另外3人乘搭升降機上6樓，怎料升降機急墜至1樓，導致40多歲房東及一名31歲男子死亡，另外兩人受重傷。

31歲姓王的男死者與28歲妻子楊女士是汕頭市金平區人，兩夫妻在揭陽營鵝肉生意。楊女士在涉事樓宇租用6樓一個冷凍庫，主要用作存放新鮮鵝肉。事發當日上午，楊女士的丈夫、哥哥及兩名員工把一批剛宰殺的鵝運去凍庫存放。

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孕妻失丈夫 哥哥受重傷

早上9時許，楊女士接到員工電話稱有意外發生，她趕抵現場後，見到丈夫躺在升降機外面失去知覺。升降機內還有3人叫救命，包括楊女士的哥哥、員工及自建房的房東。救護人員趕到後，證實楊女士的丈夫當場身亡，其後房東亦不治。而31歲的楊女士哥哥及19歲姓沈的員工受重傷。

楊女士的哥哥度過危險期後表示，房東告知升降機能承重1,000公斤，故當日與妹夫欲把約250公斤重的鵝肉運到6樓冷凍庫，當抵達6樓後，房東伸手打開升降機門時，升降機突然急墜。從楊女士向《頂端新聞》提供的影片中可看到，墜落後的升降機上方有破損，升降機內亦散落了多塊鵝肉。

楊女士稱與丈夫去年結婚，育有一名半歲大的女兒，事發前更發現自己懷上第二胎40天，面對丈夫突然離世感到悲痛及不知所措。楊女士指事發至今，仍未有人聯繫她們及前來慰問，她希望能盡快找出事故原因。

而市警方、應急管理局及街道辦等部門已成立調查組查明事故原因，已排除刑事案的可能。不過，疑有死者家屬在網上伸冤促政府查明事件，卻被網民指摘無理取鬧。

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責任編輯：王明芳

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