  • 10°C
香港時間 : 2024123日 (週二) 16:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【謀殺罪成】涉港鐵站斬死舊同事　前護衛員謀殺罪成押後明早判刑

社會 16:39 2024/01/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

涉港鐵站斬死舊同事，前護衛員謀殺罪成押後明早判刑。（資料圖片）

曾任職護衛員的巴士司機，涉於港鐵將軍澳站揮刀襲擊正在銀行櫃員機工作的前同事，以刀刺向其頸部致死，另1名同事擬阻止時同告受傷。涉案巴士司機早前否認謀殺和襲擊他人致造成身體傷害共兩罪，案件早前於高等法院開審。陪審團今（23日）早即庭商議約3小時後，一致裁定被告兩罪成立，法官押後至明（24日）早判刑。

被告張文港（現年34 歲），被捕時任職巴士司機。被告否認謀殺及襲擊他人致造成身體傷害共兩罪。控罪指他於2020年9月1日，在香港謀殺李詠豪，同日在港鐵將軍澳站 11號舖襲擊劉寶榮 Paul致造成他的身體受傷害。被告承認誤殺罪，但不為控方接納。

6女1男陪審團退庭商議約3小時後，一致裁定謀殺及襲擊他人致造成身體傷害罪成。代表律師求情時，呈上分別由被告及其前班主任等撰寫之求情信，並指被告接納須就其作為承擔後果，望法官就兩控罪刑期同期執行。法官陳仲衡表示需時閱讀求情信及考慮判刑，押後至明早處理。

控方早前開案陳詞指，被告和死者曾共事，負責替銀行櫃員機運鈔等，被告於2018年離職，死者則於2019年3月離職後，同年10月再入職。

控方指案發前兩天，被告已離職及任職巴士司機。當時死者乘公司車途經旺角亞皆老街停下時，被告突然上前拍打車窗及向死者大叫。同日下午，被告前往觀塘買刀。

及至案發日被告上班後，返回觀塘住所更換衣服，戴上口罩和帽子離開，並前往不同港鐵站觀察，根據控方播放片段顯示，被告曾到樂富站徘徊。其後被告於將軍澳站櫃員機旁出現，突然取出利刀襲擊死者頸部，死者當場倒地。在場兩名同事嘗試制服被告不果，被告毆打其中1人後逃去，現場遺下1隻鞋和涉案利刀，控方指死者因刀傷致死。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡
19:45 2020/09/01
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡
【港鐵斬人案】將軍澳站斬人案護衛員送院後不治　康健醫生曾為傷者急救　　
20:23 2020/09/01
【港鐵斬人案】將軍澳站斬人案護衛員送院後不治　康健醫生曾為傷者急救　　
【港鐵斬人案】護衛員頸部重傷不治　30歲姓張疑兇與死者為前同事
01:29 2020/09/02
【港鐵斬人案】護衛員頸部重傷不治　30歲姓張疑兇與死者為前同事

你可能感興趣

【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡
19:45 2020/09/01
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡
【港鐵斬人案】將軍澳站斬人案護衛員送院後不治　康健醫生曾為傷者急救　　
20:23 2020/09/01
【港鐵斬人案】將軍澳站斬人案護衛員送院後不治　康健醫生曾為傷者急救　　
【港鐵斬人案】護衛員頸部重傷不治　30歲姓張疑兇與死者為前同事
01:29 2020/09/02
【港鐵斬人案】護衛員頸部重傷不治　30歲姓張疑兇與死者為前同事
謀殺 罪案 誤殺 銀行櫃員 司機 法官 銀行 港鐵 香港 巴士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

親子好去處｜當造季節食齊日韓法3大品種　本地10大士多啤梨園推介
親子好去處｜當造季節食齊日韓法3大品種　本地10大士多啤梨園推介