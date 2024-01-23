【黎智英案】張劍虹稱黎智英認為破壞店舖沒有問題　「和勇唔好分化」亦符合編採政策

▲ 壹傳媒前行政總裁張劍虹。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（23日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第4天作供，張指「和勇唔好分化」符合黎的編採政策，又指黎曾在遊行時看到「有啲勇武打爛咗店舖」，亦覺得沒有問題。

首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹今續作供，控方展示多篇與反修例示威相關的《蘋果日報》報道，其中一篇題為《屠龍隊邊呼喚 全民勇武三罷》。張供稱，文章符合黎的編採政策，即主張「和勇唔好分化」，又指黎認為一旦有分化，就會孤立了較激進的示威者。張又指，黎又曾在遊行時看到「有啲勇武打爛咗店舖」，亦覺得沒有問題。

張續指，《蘋果日報》於2020年5月22日，曾按黎指示發起「一人一信救香港」，即呼籲香港人於網上提交請願信予時任美國總統特朗普（Donald Trump）等，以讓美國就《港區國安法》的成立，制裁相關人士。張又指，《蘋果日報》亦向讀者提供請願信範本，讀者只需簽名便可透過Twitter (現稱X)及Facebook 等送達特朗普。

聆訊明（24日）續。

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記者：梁錦麟