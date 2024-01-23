觀眾在民間電視大獎丨佘詩曼入圍五強有機做民選視后　與高海寧陳豪力戰Viu TV劇集

▲ 阿佘有機做埋民選視后。

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萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪視再封視帝為獎勵 愛妻號支持Aimee追求演員路



民選最佳男主角五強

截至2024年1月22日晚上22:30為止，民選最佳男主角五強包括盧瀚霆飾姜泰武《社內相親》、 呂爵安飾章成勳《社內相親》、 陳卓賢飾林千帆《冰上火花》、張迪文飾柯志恆《那年盛夏我們綻放如花》以及陳豪飾文華《破毒強人》。



5位暫時領先演員除了今屆TVB視帝陳豪之外，其餘4位所屬作品皆來自ViuTV。

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民選最佳女主角五強

當中包括陳漢娜飾孫賀利《社內相親》、沈殷怡飾陳映書《社內相親》、蘇雅琳飾方圓《和解在後》、邱彥筒飾楊悅盈《那年盛夏我們綻放如花》以及佘詩曼飾文慧心《新聞女王》。



與民選最佳男主角情況相近，5位暫時領的演員之中，除了今屆TVB視后佘詩曼之外，其餘暫時領先者都來自ViuTV劇集。

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民選最佳男配角五強

其中有麥沛東飾桂彬《社內相親》、 羅家英飾姜德權《社內相親》、 柯煒林飾林百威《冰上火花》、 葉振弘飾張允行《那年盛夏我們綻放如花》和戴玉麒飾賴智勇《那年盛夏我們綻放如花》，全部由ViuTV製作的劇集暫時打入五強。

《那年盛夏我們綻放如花》與《社內相親》各佔2位，其中包括於《那年盛夏我們綻放如花》中飾演賴智勇的黑馬戴玉麒。柯煒林於《冰上火花》中飾演的熱血冰球員林百威亦暫時位列五強。

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高海寧成五強之一

至於民選最佳女配角5強方面，奪得TVB今屆最佳女配角《新聞女王》飾許詩晴的高海寧成為無綫暫時唯一位列五強的演員。

而《社內相親》佔兩個席位，《法與情》李芯駖與《那年盛夏我們綻放如花》陳穎欣亦暫時打入五強。

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