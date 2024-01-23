遊台注意｜全台21縣市低溫預警　當局籲2類人注意保暖防猝死　單日92人「心肺停止」最年輕30歲

寒流吹襲全台，台灣中央氣象署今日（23日）發布21縣市低溫特報，台灣本島及離島多處平地氣溫在10°C以下。據台灣消防署統計，全台昨日（22日）共接獲92宗「心肺功能停止」送院個案。當局指雖然無法斷定是否低溫造成，但兩者估計具有一定關聯性。

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全台3日內增241宗個案

台灣中央氣象署今日發布21縣市低溫特報，清晨錄得台灣本島及離島多處平地氣溫在10°C以下，多處高地出現降雪。中央氣象署預測，明天水氣將逐漸減少，天氣漸轉為乾冷型態。

據台灣消防署今天統計資料顯示，全台昨日共接獲92宗「心肺功能停止」送院個案，前日（21日）及大前日（20日）的個案數字則分別為78宗及71宗。

綜合全台各縣市消防局統計資料，截至今日下午2時，全台今日至少再有40宗「心肺功能停止」送院個案，當中台中市有個案患者年僅30歲，不少人經送院搶救後不治。

當局提醒，65歲以上長者或患有心血管疾病者，應特別留意早晚溫度變化大時造成血管收縮，引致突發性中風或急性心肌梗塞等疾病風險，這些情況隨時可能造成心肺功能停止。當局又呼籲民眾隨時注意或建議有家人陪伴上述患者，萬一出現狀況時，可及時報警，以免延誤急救時機。

醫生：室溫低令血液逐漸濃稠

對於天氣寒冷，容易誘發心血管疾病，甚至猝死的風險。台灣重症醫學專科醫生黃軒曾分享指，當房間內的溫度下降，身體也因為寒流而急速變化中，緩慢地令人猝死；而在人未猝死前，這些生理變化已在改變，無聲無息地靠近死亡。

他解釋，如果室溫一直處於寒冷，身體刺激交感神經系統興奮性增高，體內兒苯酚胺分泌增多，會使人的身體血管收縮、血壓升高、心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

他又引述一項日本研究，當房間一直低溫，在清晨每下降10°C，人體血壓就會上升8.2 mmHg，「而你不知道，你繼續沉睡下去，一直到你的心臟血管也縮緊，你的心臟一時負荷不來，然後身體就可能死翹翹了......」另有一研究亦指出，每當房間溫度每下降1°C，猝死的機會便升高5.6%，

「而你那時也在睡，而不會知道的。」

他坦言，當地很多救護車冬天都會在清晨5至7時出動，不是因為病人剛猝死，而是可能已猝死一陣子，「只是那是大家起床時間，才被家人發現死了。」而當室溫一直很低，人體血管收縮時，血管內血液濃稠度亦會增加，更會令血管容易阻塞，出現誘發血栓的風險。

3大猝死高危時機

最後黃醫生指出，冬天時如果在房間內，溫度沒維持在18至20°C左右，或兩間房的溫差大於5°C，就要小心以下3大情况，「都是猝死的好時機」：

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因此，黃醫生提醒大家：「真的，別忘了，除了替自己保暖，也得替自己房間保暖！」

醫生：猝死多與心臟病有關

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，冬天人體易因溫差較大導致血管收縮，造成血壓上升，若果本身血壓偏高，更可誘發中風或心臟病的風險。

本港心臟科專科醫生高耀鈞亦曾受訪指，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞；病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，以下6大高危因素恐增猝死風險：

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