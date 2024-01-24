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網絡熱話︱父母疑為仔女將私家車改成「校巴」　sweet爆行為網民憂違法

家事百科 10:07 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

近日香港街頭有一輛「迷你私家校車」，猜測車主為了孩子將私家車裝身成「校車」的模樣，大讚車主暖心，亦有網民擔心非法問題。

不少家長都會為子女安排校車接送，不過近日有網民在香港街頭發現一輛「迷你私家校車」，非常吸睛！有網民猜測車主為了孩子將私家車裝身成「校車」的模樣，私家車黃色車身，紫色腰線上寫有「私家校車」字樣不過亦有不少網民擔心，會否被告非法改裝。

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一則來自Facebook群組「地板友 Flat Out Club」的帖文，分享正等候紅綠燈該車輛照片，樓主配上文字大讚：「呢架校車堅正同有型，仲唔會有15年死期（退役期限） 」。相中的車輛外貌與「黃色校車」相似，但身型明顯和一般校車不同，只有4座位。

另外，車輛紫色腰線上面更有粗體字寫着疑似小朋友的英文名、「私家校車」、「K BUS」等字樣，相信車主將私家車裝身成「校車」。

中的車輛外貌與「黃色校車」相似，但身型及字樣和一般校車不同。（相片來源：FB群組@板友 Flat Out Club）

網民表示：好有愛啊
貼文一出隨即引來很多網民留言，大讚車主「sweet爆」，「靚喎，除左車靚，車主應該係個 sweet daddy／mammy」、「做車主小朋友真係好幸福」。有網民更搞笑留言說:「讀完幼稚園係唔係要再噴過油」！

不過，由於車輛外貌與一般學校私家小巴相似，亦有網民擔心會有「上錯車」的情況或涉及法律問題，「會唔會有小朋友上錯車」、「咁樣改合法嗎？」「『私家校車』喺咪運輸署嘅指明類別車輛呢？」。

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責任編輯：王明芳

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