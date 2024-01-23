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如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍

都市病 21:00 2024/01/23

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下體「生粒粒」異常出血，女子求醫證染「椰菜花」！揭去公廁如廁前少做一事惹禍。

外出用公廁要注意個人衛生！台灣一名女子某日發現自己下體異常出血，求醫時發現下體還出現「生粒粒」情況，被判定為患上「椰菜花」（生殖器疣）。醫生追問其生活習慣後，懷疑她因外出如廁前少做一件事惹禍。

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事主在網上討論區「Dcard」發文警世，表示自己某日與男友激戰後，下體異常出血數日且月經未至，慌忙到婦科求醫。醫生為她進行子宮頸抹片檢查，結果報告顯示異常，有細胞病變問題。

正當事主擔心自己可能患子宮頸癌之際，醫生再為事主内診，發現其肛門附近「生粒粒」，當下判定其患「椰菜花」。事主頓時崩潰，同時想不明白為何自己有固定伴侶，雙方長時間都在一起、沒跟其他任何人有過接觸，卻仍感染性病。

揭如廁前少做1件事惹禍

醫生接著詢問事主職業及生活習慣，事主坦言自己在網吧工作，下班後直接回家，沒有去過溫泉、酒店等公眾場所。最後，醫生問：「上廁所前有沒有先行洗手？」，事主表示沒有，醫生遂指：「可能就是這樣間接感染的。」

事主確診「椰菜花」後崩潰大哭，不敢相信竟「因為上廁所前沒有洗手得了『菜花』」。她更因擔心會被男友誤會出軌染病，而一度不敢告知對方；所幸和盤托出後，獲得男友信任及安慰。

最後，她藉此事告知廣大女性：

「發現問題一定要看醫生。還有上廁所前真的要洗手，我也是這次得了菜花才知道......公共的用品都有機率，例如飯店的毛巾、溫泉、泳池，甚至滑鼠也會......」

網民意見兩極

對於事主的遭遇，有網民認可去公共場所一定要特別注意個人衛生；但亦有大部分網民認為間接感染機率非常低，更懷疑事主男友有不忠行為，勸其最好「查清楚」：

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「潛伏期」及「空窗期」

台灣馬偕醫院泌尿科主治醫生陳鈺昕曾解釋，性病有「潛伏期」和「空窗期」兩階段，前者是感染病毒後到病發的時間，可能因為沒有明顯病徵而無法及時得悉已罹患；而「空窗期」則是指在感染病毒後，可以透過篩查發現的時間，意思是即使一段時間內檢測性病結果為陰性，仍然要定期檢測，以避免有「偽陰性」的情況。他也提醒，如曾發生危險「激戰」行為，有疑慮的話就要求醫做檢查。

對於上公廁會感染的疑問，陳醫生指，常見性傳染病的傳播媒介分為3種︰包括細菌（如淋病、梅毒、披衣菌）、病毒（如皰疹、椰菜花、愛滋病），以及寄生蟲（如陰蝨、疥蟲），上述的傳染途徑多經由「激戰」行為或皮膚直接接觸，因此去公廁被傳染的機率屬「有可能，但機率不高」。

日常生活環境可導致間接傳染性病

台灣北醫附醫院泌尿科主治醫生陳偉傑、羅詩修早前在Facebook專頁指，「椰菜花」除了在性關係中傳播，亦可在日常生活中不少環境或可致導致間接傳染，例如：

  • 公廁馬桶若被「椰菜花」患者使用過而未經清潔；
  • 肛門處有小傷口時被馬桶水花濺到；
  • 潮濕環境下接觸到患者的分泌物、傷口。

 

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據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

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4招預防感染

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

胡醫生續指，椰菜花主要經由性接觸傳播，即使沒有插入式行為，與性器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。他提醒可從4招預防感染：

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