【延長通關】跨境私家車經皇崗過關須持指定許可證　其他可經深圳灣口岸24小時通關

▲ 政府就農曆新年假期特別通關安排會見傳媒。(王韻青攝)

特首李家超宣布，深圳灣及羅湖口岸將於農曆年假期間延長服務時間。署理政務司司長卓永興聯同保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長林世雄和文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午在政府總部見記者講解有關安排。

最新影片推介：

卓永興表示，由於去年除夕晚有大批私家車過關導致口岸堵塞，經與內地當局商討後，深圳灣口岸將於在農曆年三十（2月9日）至年初四（2月13日）通宵運作。由於皇崗口岸有重建升級工程，為達到更好分流效果，落馬洲／皇崗口岸只會容許持有落馬洲／皇崗口岸許可證的跨境私家車行走，即跨境私家車如果無落馬洲／皇崗口岸許可證，在年三十至年初四的凌晨時段，只可使用深圳灣口岸。

為避免跨境私家車在落馬洲／皇崗口岸出現擠塞，影響其他車輛前往和使用口岸，運輸署會在新田一帶，通往落馬洲／皇崗口岸的主要路段，設立指定行車線，供跨境巴士、皇巴、小巴和的士等公共交通工具專用。

羅湖口岸將於年三十及年初二延長服務時間至凌晨2時。卓永興提醒，港鐵東鐵綫由金鐘至往羅湖最後一班車，將於凌晨1時開出，跨境巴士亦會增加班，估計巴士及鐵路估算在兩晚的9時至翌日凌晨1時的小時內，能提供約8萬人總運力，足夠疏導返內地人潮。

被問到為何深圳灣口岸為何在農曆年假期間能24小時運作，但羅湖只能延長服務時間兩天，卓永興解釋這是由於鐵路需要每晚進行維修保養，方能保時安全運作。保安局局長鄧炳強指，深圳灣口岸本身設計上能做到24小時通關，故在該口岸設備上能配合安排。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒