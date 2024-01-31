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農曆新年2024︱10大深圳迎春花市開鑼　辦年貨必到賞花打卡位推介 【附交通攻略】

親子好去處 10:51 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

10大2024深圳迎春花市開放，賞花、玩樂和欣賞傳統表演感受到新年濃厚的氣氛。

【農曆新年/花市/深圳/開放/北上攻略/深圳花市/辦年貨】農曆新年逛花市、買年花是不少人迎接新年必做之事。2024深圳迎春花市共有10個花市開放，舉辦時間多選在2月3日到2月9日（臘月二十四至除夕），大家不妨在新年假北上賞花、玩樂和欣賞傳統表演。以下為大家整理了各個深圳花市詳情，一同感受節日氣氛！

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1.羅湖愛國路花市 

被譽為「經典王牌」之一的花市──「羅湖愛國路花市」，今年愛國路迎春花市以「龍騰盛世 花開羅湖」為主題，將在2月3日至2月9日開放。

花市分設五個展區——分別是花卉展銷區、新年活動區、年貨食品區、春聯飾品區與文創工藝區，提供340個展位，190多個鮮花展位。當中有人氣超高大牌餐飲IP、瑞幸醬香拿鐵、AR元宇審新春、數字祈福等豐富活動，迎春花市開幕首天還有傳統舞蹈、識樂、喜劇、巡遊等不同類型的表演項目，讓大家感受到新年濃厚的氣氛。

今年愛國路迎春花市以「龍騰盛世 花開羅湖」為主題，將在2月3日至2月9日開放。（相片來源：深圳新聞網）

在2月3日、4日晚上20:00-20:20安排1000架無人機進行表演，呈現「飛龍在天、花開羅湖、龍年大吉」等圖案和祝福語，爲市民帶來濃厚的節日氛圍和美好的祝福。

活動詳情
日期：2月3日至2月9日
地點：愛國路（怡景路口至華麗路口段）
交通：活動期間公交線路會有調整，可乘搭29、M172、M445線，或地鐵（3號線和5號線，分別從翠竹站B2出口）

2. 福田迎春花市  花市+商圈繽紛GO

佔地24000平方米的「福田迎春花市」以「綠美福田中國年，低碳新科技新年俗」為主題，設立1個主會場（卓悅中心天元大街）及「香蜜湖•四季花穀」、「深業上城」２個分會場。主會場設在One Avenue卓悅中心及週邊區域，搭配商圈舉辦特別活動、演藝嘉年華、「錦繡花景展」和大量的攤位組成的「遊園會」，歡迎民眾邊賞花邊玩樂。分會場設在福田區花卉路香蜜公園及深業上城三樓小鎮

佔地24000平方米的「福田迎春花市」。（相片來源：深圳新聞網）

活動詳情
日期：2月3日至2月9日
地點：福田區福華一路348號卓悅中心天元大街
交通：公交（大中華國際廣場站、崗廈北地鐵站公交站、福華三路口站、彩福大廈站等）或地鐵（2號線市民中心站F口出，步行可至、1/10號線崗廈站C出口）

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3. 寶安廊橋花市  新晉網紅地標空中賞花

有「空中花市」之稱，位於寶安區的迎春花市「廊橋花市」將在新晉網紅地標的濱海廊橋開市，全長2公里。本次花市計劃引進攤位共約160個，活動期間不僅有浪漫花街，還融入夜間花市、網上花市、「圳品」、非遺文創、特色市集、文化藝術嘉年華等內容。

另一個花市重磅內容是獨具一格的美陳設計，團隊用龍寶IP形象講述寶安故事，融合「灣區之光」摩天輪、四季公園等寶安文化元素，打造春節別出心裁的花市盛宴。

有「空中花市」之稱，位於寶安區的迎春花市「廊橋花市」。（相片來源：深圳新聞網）

活動詳情
日期：2月3日至2月9日
地點：寶安區新安街金科路南段至濱海廊橋
交通：地鐵（5號線寶華站步行700米；11號線寶安站步行970米）或公交（榮超濱海大廈(B932路；M235路；M379路)）

4. 龍崗迎春花市　中俄文藝節+花樣巡遊
有「深圳小爾濱」之稱的「龍崗迎春花市」將在深圳北理莫斯科大學熱鬧開市，花市會場總面積約3萬平方米，攤位數量約100個。花市以「龍行大運 校迎新春」為主題。

有「深圳小爾濱」之稱的「龍崗迎春花市」將在深圳北理莫斯科大學熱鬧開市。（相片來源：深北莫新聞）

主會場還有豐富多樣的年味活動，中俄文藝節、小彈唱live演出、花樣巡游、民謠、舞蹈薈萃、財神爺送福等精彩活動，花市期間還將正式推出「新春校園卡」，內含8個花市和校園特色打卡點，市民還能買到俄羅斯風情商品，成為新的熱門花市。

花市期間，無需預約便可進校，推出「新春校園卡」，內含8個花市&校園特色打卡點，憑卡打卡集章，可以參與花市現場抽獎活動。

活動詳情
日期：2月3日至2月9日
地點：深圳北理莫斯科大學（龍崗區大運新城國際大學園區1號）
交通：地鐵14號線至大運地鐵站，轉公交M219路至深圳北理莫斯科大學站，步行前往。

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5.鹽田區迎春花市

鹽田迎春花市將傳統花市與現代元素相結合，設有年花年桔、春聯掛件、年貨、休閒食品等20個檔位。旁邊就是海濱棧道，風景優美，附近還有壹海城，體驗最地道的「老廣年味」。

鹽田迎春花市將傳統花市與現代元素相結合，設有年花年桔、春聯掛件、年貨、休閒食品等20個檔位。（相片來源：深圳新聞網）

活動詳情
日期：2月3日至2月9日
地點：鹽田區海山街道海景路鹽（田中央公園段）
交通：地鐵2號線/8號線海山站B出口或A1出口

6. 南山區迎春花市  荷蘭鮮花小鎮

南山區迎春花市設在歡樂海岸，圍繞「超級花市」主題，荷蘭鮮花小鎮是深圳名氣最大的採花市場，商家近300戶。同場有2024灣區超級燈會靈龍仙谷——龍行天下生肖藝術展，營造濃厚節慶氛圍，愛花之人不用擔心空手而歸。

日期：2月3日至2月9日
地點：南山區南頭街道月亮灣大道3008號
交通：公交站有南頭總站、中山公園西門站；地鐵12號線中山公園站

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7. 龍華區迎春花市

全場共設置有174個展位，面積約2000平方米。現場有很多特色迎春活動：皮影戲、舞獅表演、捏糖人、手工糖畫、現場迎春裝束裝扮，京劇服飾、手工雕刻等特別活動。

「迎春花市 · 民治」全場設置有100個展位，分為花卉區、年貨區和愛心花市三個區域。春聯、紅燈籠新年飾物，各色年花年桔，在這裡一站式購齊！

迎春花市
日期：1月26日至2月9日
地點：龍華區龍華街道壹方天地C／D區
交通：地鐵4號線到龍華站，C出口步行至龍華地鐵站公交站，換乘公交至龍華壹方城西，步行175米到達。

「迎春花市 · 民治」全場設置有100個展位（相片來源：深圳新聞網）

迎春花市 · 民治
日期：1月29日至2月9日
地點：龍華區龍勝路（龍華大道至人民路段）
交通：地鐵4號線至龍勝站，D1口步行194公尺至龍勝地鐵站公車站，換乘M516路至上早新村站步行137公尺到達。

8. 坪山區迎春花市
結合坪山傳統文化，致力為坪山市民打造一個逛花市、文品年味、享娛樂的好去處。花市設於坪山中心公園、坪山文化聚落舉行,包含迎春花市活動、親子手工、攝影活動等。

日期：2月3日至2月9日
地點：坪山區中心公園（坪山街道六和社區荷康路）
交通：地鐵4號線坪山廣場站或坪山中心站，距離約在800公尺內。

9. 光明區迎春花市
花市佔地面積超過7000平方米，共150個年貨攤位，有年花、年桔、文創活動帶來不同新春體驗！

光明區迎春花市佔地面積超過7000平方米，共150個年貨攤位，有年花、年桔、文創活動帶來不同新春體驗！（相片來源：深圳光明網）

日期：1月27日至2月9日
地點：大仟裡廣場（光明區馬田街道合；水口社區松白路4699號）
交通：地鐵1號線坪洲站A出口直達

10. 大鵬新區迎春花市
花市包括花卉展覽、餐飲、文創、春聯、年貨等特色區域，除了鮮花和綠植，還有各式各樣的年貨和各種傳統的年畫、對聯、窗花等，讓大家也能欣賞到傳統工藝的魅力。花市活動現場還設有豐富多彩的文藝表演和民俗展示，舞龍、舞獅、財神派紅包等節目輪流上演。

日期：2月3日至2月9日（臘月二十四至除夕）
地點：葵政西路（大鵬新區葵湧街葵政西路26號）
交通：公交（818、E11、E26、M362、大鵬新區假日專線2、尖峰專線50號）

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責任編輯：王明芳

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