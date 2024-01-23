【財案2024】會計師公會料財赤達1273億元　倡重新審視大型項目時間表

▲ 香港會計師公會會長梁思傑。（會計師公會fb影片截圖）

香港會計師公會預計，本年度財政赤字達1273億元，而本港截至今年3月底的財政儲備7075億元，相當於11個月的政府開支。會長梁思傑形容，財政儲備仍屬於健康水平，強調應使則使，建議重新審視較大或較長遠項目的時間表，考慮應否調整和延後項目。

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公會建議政府全面檢視稅制競爭力，考慮新收入來源。公會表示，本港主要依賴賣地及印花稅收入，不過印花稅稅收下滑幅度較往年大，認為政府有迫切性開展相關研究，但不代表短期內開徵新稅種。

梁思傑：消費券效用短暫

稅務師會執行委員會主席陳嘉華表示，現階段經濟下行，政府或要考慮招商引資及經濟向好後才引入新稅種，預計研究稅制需時，或要5至10年時間才能引入並實行新稅種。

被問到公會有否建議再派發消費券，梁思傑表示，消費券效用短暫，而政府現時面臨財政壓力，應善用資源，不建議派消費券。

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記者：戴朗希