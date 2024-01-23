正能量丨《是日快樂》展覽提倡正向思考　不同作品分享開心事

▲ 《是日快樂》團隊

香港電台第五台播出的《是日快樂》，每日定時跟大家分享有關快樂的小習作、知識，以至嘉賓與聽眾的正面思考、愉快經驗。

監製袁梓珮（拔絲）坦言過往幾年於電台工作時，留意到不少聽眾的心聲都是不快樂的，因而觸發了她希望製作一個能給予聽眾快樂的節目。拔絲說：「陪伴這個城市的人，是我工作的一部份。陪伴一個人的最佳方法，就是用心細聽他的心聲。」

▲ 《是日快樂》每日定時跟大家分享有關快樂的小習作。

她亦指：「這個節目的架構，是農曆日曆，所以每天都會報當天的農曆星期，因為傳統的日曆中，都有宜忌。我們想讓大家知道，每日宜快樂。」憑着這兩個信念，就以一個完整的日曆、有365日為概念，製作成365集的《是日快樂》。

主持人米哈則認為透過快樂，可以為聽眾提供一些可以執行的習作。米哈：「時常有人說要開心、要快樂，但要如何才能做呢？」於是就跟拔絲一起製作了《是日快樂》，期望透過節目分享一些別人的快樂，或別人尋找快樂的方法。

他指自己在《是日快樂》中最主要的角色，就是一把熟悉的聲音。米哈：「很多道理，其實大家都明白，只是在當下沒有想到。我的聲音就像一個每日的小提示，提醒聽眾每天都可以從不同的生活小事、小習作，尋找每個小快樂。」

拔絲透露當初與米哈合作是覺得自己與米哈都是比較容易不快樂的人，但亦因彼此都是對生活細節比較敏感的類型，更容易觀察到身邊事物。「在生活中的細節，尋找快樂的可能」。

米哈則分享通過《是日快樂》的製作，讓他明白到能夠獲取快樂最好的一個方法就是分享快樂。米哈：「在《是日快樂》中很多內容其實並不是親身經歷，但透過蒐集回來別人分享給他的不同快樂，讓他感受到原來在分享快樂的過程中，也獲取到很多的快樂。」於是，我們有了這個《是日快樂》的展覽，將開心事以不同形式，繼續分享開去。

日期：即日至1月30日

地點：香港文化中心大堂