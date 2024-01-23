【嚴寒天氣】天文台下調明日市區最低氣溫至6度　打鼓嶺最低僅1度

▲ 天文台進一步下調明日最低氣溫至6度。（林宇翔攝）

寒潮來襲，天文台今午（23日）再度把明日的市區最低氣溫下調至6度，新界再低兩三度，高地有可能結冰。

天文台表示，受強烈冬季季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港今晚及明早天氣繼續嚴寒，市區最低氣溫約6度，新界再低兩三度，大致多雲，初時有一兩陣微雨，高地有可能結冰。日間乾燥，最高氣溫約12度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地吹強風。

據天文台自動分區天氣預報，明早本港普遍只有10度以下，新界多區只得3至5度，上水、流浮山、石崗及大埔3度，屯門及沙田4度，青衣和將軍澳約5度，打鼓嶺則最低僅1度，料明早6時最凍。

▲ 明早6時自動分區天氣預報。（天文台網頁截圖）

展望周四及周五，天文台料早上仍然寒冷，日間天色較為明朗。周四氣溫介乎10至16度，大致多雲及乾燥，日間部分時間有陽光。周五則回升至12至18度，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥。周末期間早晚清涼。

▲ 香港九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

寒冷天氣警告現正生效。天文台提醒市民，應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。而由於高地風勢頗大，風寒效應明顯，體感溫度比實際氣溫要低，長時間在寒風中有機會導致體溫過低，天文台呼籲市民，如認識獨居長者或慢性病患者，間中致電或探訪他們，應看看是否需要提供幫助。

天文台又指，本港高地的路面可能會結冰，市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險。

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責任編輯：梁薾心