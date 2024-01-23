狀王之王丨姚子羚變「鬚美人」被胡蓓蔚取笑　與陳楨怡爭風呷醋搶王浩信

▲ 《狀王之王》

由王浩信、姚子羚、金剛、陳楨怡、林子聰等演出的TVB新劇《狀王之王》，講清朝的宋世傑（王浩信飾）自小遊走於牢房內，見盡世間不公平之事，令他深信所謂法律及公義只是童話，培養出不戀棧名利的性格，還變得愛用小聰明淘利，加上擁有詭辯口才，行走江湖如魚得水。

劇中王浩信除有兩名好友何守信（林子聰飾）及宋阿九（金剛飾）外，還有兩名紅顏知己玲瓏（姚子羚飾）及念珊珊（陳楨怡飾），兩名奇女子在劇中更會為宋世傑爭風呷醋。

狀王之王丨王浩信新劇慘變「炮灰檔」 戲中與姚子羚連場內心戲大考演技

▲ 《狀王之王》

陳浩民演陳夢吉

張達明以前曾在TVB劇《狀王宋世傑》演宋世傑，而當年「宋世傑」升呢為劇集監製。此外，王浩信罕有演古裝。

雖然王浩信出道日子不短，卻甚少參與古裝劇，在約16年拍劇生涯中只有在《公主嫁到》及《東坡家事》演古裝。此外，王浩信更是首度為劇集剃頭。

▲ 《狀王之王》

TVB在今日（1月23日）除發布《狀王之王》部分官方造型照，日前釋出的官方宣傳片中亦帶出了劇集的熱鬧氣氛及連環笑彈，當中單是角色造型已帶給觀眾無限新鮮感，王浩信更激罕以女裝造型亮相，孖劇中好友金剛鬥嬌俏。

另外，在首發的造型照中，手持「陳夢吉」紙扇的陳浩民成亮點之一，因為他相隔16年再露面TVB，陳浩民對上一次參演TVB劇已經是《搜神傳》。據知，其飾演角色將在劇中與宋世傑唇槍舌劍。

最新影片推介：黃心穎專訪

胡蓓蔚取笑姚子羚

至於劇中演玲瓏的姚子羚，除再度大晒身手外，更以多款黐鬚造型亮相。

搞笑的是，姚子羚日前在IG上載劇集宣傳片時，其好友胡蓓蔚竟搞鬼留言：「終於可以做返（番）男人，係咪好開心呢？」姚子羚則更搞笑回覆四個字：「本色演出」。

除了姚子羚，後起小花陳楨怡在劇中亦是重要女角之一，並會為了王浩信與姚子羚爭風呷醋。

▲ 《狀王之王》

最新影片推介：黃心穎專訪