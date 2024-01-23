  • 9°C
香港時間 : 2024123日 (週二) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

狀王之王丨姚子羚變「鬚美人」被胡蓓蔚取笑　與陳楨怡爭風呷醋搶王浩信

娛樂 17:31 2024/01/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

《狀王之王》

由王浩信、姚子羚、金剛、陳楨怡、林子聰等演出的TVB新劇《狀王之王》，講清朝的宋世傑（王浩信飾）自小遊走於牢房內，見盡世間不公平之事，令他深信所謂法律及公義只是童話，培養出不戀棧名利的性格，還變得愛用小聰明淘利，加上擁有詭辯口才，行走江湖如魚得水。

劇中王浩信除有兩名好友何守信（林子聰飾）及宋阿九（金剛飾）外，還有兩名紅顏知己玲瓏（姚子羚飾）及念珊珊（陳楨怡飾），兩名奇女子在劇中更會為宋世傑爭風呷醋。

狀王之王丨王浩信新劇慘變「炮灰檔」　戲中與姚子羚連場內心戲大考演技

《狀王之王》

陳浩民演陳夢吉

張達明以前曾在TVB劇《狀王宋世傑》演宋世傑，而當年「宋世傑」升呢為劇集監製。此外，王浩信罕有演古裝。

雖然王浩信出道日子不短，卻甚少參與古裝劇，在約16年拍劇生涯中只有在《公主嫁到》及《東坡家事》演古裝。此外，王浩信更是首度為劇集剃頭。

《狀王之王》

TVB在今日（1月23日）除發布《狀王之王》部分官方造型照，日前釋出的官方宣傳片中亦帶出了劇集的熱鬧氣氛及連環笑彈，當中單是角色造型已帶給觀眾無限新鮮感，王浩信更激罕以女裝造型亮相，孖劇中好友金剛鬥嬌俏。

另外，在首發的造型照中，手持「陳夢吉」紙扇的陳浩民成亮點之一，因為他相隔16年再露面TVB，陳浩民對上一次參演TVB劇已經是《搜神傳》。據知，其飾演角色將在劇中與宋世傑唇槍舌劍。

最新影片推介：黃心穎專訪

TOPick柴犬追星
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理

胡蓓蔚取笑姚子羚

至於劇中演玲瓏的姚子羚，除再度大晒身手外，更以多款黐鬚造型亮相。

搞笑的是，姚子羚日前在IG上載劇集宣傳片時，其好友胡蓓蔚竟搞鬼留言：「終於可以做返（番）男人，係咪好開心呢？」姚子羚則更搞笑回覆四個字：「本色演出」。

除了姚子羚，後起小花陳楨怡在劇中亦是重要女角之一，並會為了王浩信與姚子羚爭風呷醋。

《狀王之王》

最新影片推介：黃心穎專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

狀王之王丨王浩信新劇慘變「炮灰檔」　戲中與姚子羚連場內心戲大考演技
10:42 2024/01/11
狀王之王丨王浩信新劇慘變「炮灰檔」　戲中與姚子羚連場內心戲大考演技
緋聞女王丨遭網民「踩場」留言狂讚陳自瑤　蔡思貝受緋聞所累被內地網民討厭
13:26 2024/01/22
緋聞女王丨遭網民「踩場」留言狂讚陳自瑤　蔡思貝受緋聞所累被內地網民討厭
視帝離巢丨王浩信親證半年前已離巢TVB　效力17年兩度榮獲視帝殊榮
17:54 2023/12/05
視帝離巢丨王浩信親證半年前已離巢TVB　效力17年兩度榮獲視帝殊榮

你可能感興趣

狀王之王丨王浩信新劇慘變「炮灰檔」　戲中與姚子羚連場內心戲大考演技
10:42 2024/01/11
狀王之王丨王浩信新劇慘變「炮灰檔」　戲中與姚子羚連場內心戲大考演技
緋聞女王丨遭網民「踩場」留言狂讚陳自瑤　蔡思貝受緋聞所累被內地網民討厭
13:26 2024/01/22
緋聞女王丨遭網民「踩場」留言狂讚陳自瑤　蔡思貝受緋聞所累被內地網民討厭
視帝離巢丨王浩信親證半年前已離巢TVB　效力17年兩度榮獲視帝殊榮
17:54 2023/12/05
視帝離巢丨王浩信親證半年前已離巢TVB　效力17年兩度榮獲視帝殊榮
王浩信 姚子羚 張達明 胡蓓蔚 陳浩民 陳楨怡 監製 電視劇 TVB

最高瀏覽

親子好去處｜當造季節食齊日韓法3大品種　本地10大士多啤梨園推介
親子好去處｜當造季節食齊日韓法3大品種　本地10大士多啤梨園推介