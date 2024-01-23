【童樂居案】23歲前職員認5罪否認8罪開審　控方指被告涉拳打幼童頭部

▲ 再多一名童樂居前職員涉虐待至少9名幼童，被告承認5項虐兒罪，另否認8項控罪開審。資料圖片

童樂居虐兒事件共34名女職員被控虐兒罪，23歲前幼兒工作員被控11項虐兒罪及2項普通襲擊罪作交替控罪，共涉虐至少9名幼童。她承認當中5項虐兒罪，但否認餘下8罪，案件今（23日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，被告涉拳打幼童的頭部和推跌幼童。

被告黃潔瑩（23歲）被控11項虐兒罪及2項普通襲擊罪作為交替控罪。被告承認5項虐兒罪，涉及至少5名幼童，另否認6項虐兒罪及2項普通襲擊罪，涉及4名幼童及2名身分不詳幼童，涉案幼童年約1至3歲。事發於2021年9月22日至12月17日期間，案發地點為旺角童樂居。

控方開案陳詞指，被告於2018年入職童樂居擔任幼兒工作員。被告分別以拳頭敲打及拍打幼童頭部，並以拍打手腳和推跌等方式向幼童施襲，事發地點包括活動室、睡房和遊樂場等。

雙方承認案情則指，被告用毛巾大力揉搓幼童的臉，毆打在床上舉高腳的幼童的臉及大力扯頭髮等。

被告原已承認部分控罪須還押，辯方申請保釋獲法官批准。

聆訊明（24日）續。

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記者：陳曉欣

