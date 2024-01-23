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【財案2024】工聯會倡派有條件消費券　研開徵「商舖閒置稅」

政治 17:34 2024/01/23

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工聯會成員會見傳媒。（區綽彥攝）

新一份《財政預算案》下月公布，工聯會建議向香港市民，派發有條件性消費券5000元，如消費200元，回贈100元，限假日使用；研究開徵「商舖閒置稅」，加快經濟復蘇。

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工聯會多名成員今日與財政司司長陳茂波會晤，他們會後會見傳媒，工聯會會長、立法會議員吳秋北指，他們就廣大勞工、基層市民所關注的8大方面提出超過 100 項建議。他建議，由政府統籌，與商界合作推出更多旅客優惠；推出不同模式的消費券；研究開徵「商舖閒置稅」，加快經濟復蘇。

工聯會立法會議員鄧家彪建議派發「日夜繽紛消費券」予香港市民，屬有條件性的消費券，如限制在假日使用，若使用200元，回贈100元，總額5000元參考最新一期5000元消費券，就算用同樣水平，使用大約330億。

旅客方面，鄧家彪提出，政府可否凝聚商界力量，結合「數碼港元」零售發展政策，派發「旅客消費券」，未必需要政府真金白銀，可能用打折或積分回贈。

工聯會議員陸頌雄建議，政府研究開徵「商舖閒置稅」，對一段時間內沒有營業或出租的商舖加收稅款，減少商舖的空置率，促進地區人流；同時加快推動業主出租商舖，壓抑租金上升，降低商戶營運成本。另一方面，配合鼓勵業主減租的稅務優惠措施，推動市面加快復常。

吳秋北：歡迎令樓市穩定措施

對於樓市「撤辣」，吳秋北表示，工聯會沒有特別討論，認為樓市應該要穩定，「有甚麼措施令樓市穩定，我們都歡迎。」對於陳茂波稱會研究調整公共服務收費，他指，政府雖然可能要壓縮財赤，但不要令基本社會福利、民生受到壓力，必須要有保障。

工聯會議員郭偉强建議，向高利潤企業徵收17.5%利得稅，即提升1個百分點，以「能者多付」原則，期望在艱難環境下，「仍然賺大錢」的公司，「（利潤）一億以上公司，加一個百分點」。他又指，在樓價下行情況，希望從價印花稅的第1標準稅率，物業售價或價值可加至五百萬元，以減輕首次置業人士的負擔。

另外，工聯會亦建議供養父母及供養祖父母或外祖父母免税額，60歲或以上免稅額增至60,000元，並擴大範圍至適用於有長者於大灣區內地城市安老的家庭；增設外傭免稅額，減輕家庭負擔；額外發放一個月高齡津貼和長者生活津貼；調高申請「長生津」入息限額以釋放銀髮勞動力等。

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記者：區綽彥

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