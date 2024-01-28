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網絡熱話︱25年前爆紅女生入讀哈佛　劉亦婷今只成中產遭諷雞娃教育失敗

家事百科 12:16 2024/01/28

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哈佛女孩劉亦婷與美國人結婚生子，屬於美國中產階級。（微博截圖）

不少人望子成龍、望女成鳳，20多年前亦然。曾出版《哈佛女孩劉亦婷素質培養紀實》的內地家長，因二十多年前在書中提及「雞娃教育」（指望子成龍的中產父母給孩子「打雞血」，要求孩子取得好成績的行為），成為當時的熱話，如今書中的主角劉亦婷，是一名普通的美國中產，令不少人大跌眼鏡，更翻舊帳認為劉亦婷是這種教育方式的「失敗案例」。

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綜合內地媒體報道指，劉亦婷畢業於成都外國語學校，1999年高考前獲得哥倫比亞大學、威爾斯利學院和蒙特豪里尤克學院等名牌大學取錄，由於當年很多人還沒有電腦，她竟然申請到哈佛大學的全額獎學金，事件轟動全國，吸引媒體爭相報道，不少家長、老師也紛紛求教其父母，希望學習「哈佛女孩」的栽培秘訣。

出生於單親家庭的劉亦婷，母親劉衛華是一名編輯，她的繼父張欣武十分重視女兒的教育，於是趁熱打鐵，決定將教女經驗傾囊相授，推出《哈佛女孩劉亦婷素質培養紀實》一書，據說當時銷售量比《哈利波特》還高。 

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書中提及的教育方式引起不少爭議點，例如母親會在劉亦婷計錯數時，罰她抄寫電話簿；為避免女兒太早談戀愛，禁止她穿花哨衣服；告訴她若戀愛遊戲結束，「輕者糾纏不休，重者殺人毀容」；為了鎩煉意志力，父母要求劉亦婷手握冰塊15分鐘等。但在哈佛大學的光環加持下，坊間的家長們還是相繼效法，甚至有家長衍生出「三伏天不開電扇、三九天晨跑3公里」的變招。

劉亦婷在哈佛大學主修應用數學和經濟學，在2003年畢業後，她在全球著名的企業管理顧問公司工作，其後轉戰百事可樂的戰略發展部，更先後兩度創辦公司，但以失敗告終。2010年，她與當律師的美國人結婚生子，其後再次創立理財基金，但收益與規模被指一般、屬於美國中產階級。

當年備受吹棒的「哈佛女孩」，如今被傳媒批評「從當年風光無量的天才少女，到現在泯然眾人的美國中產階級」，直斥她是「失敗案例」。有網民認為她能由普通人成功進入中產亦是傑出，「美國中產還不是人生贏家？」、「她沒有成為偉人，但也沒有成為因不當戀愛而殞落的女人，她的家長已經成功了」。

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責任編輯：王明芳

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