天王嫂丨方媛分享教消除byebye肉方法　 郭富城太太產後修身弗過生女前

▲ 方媛分享三招踢走byebye肉的運動。

「天王嫂」方媛（Moka )跟郭富城結婚之後，除了主力照顧一對女兒大寶（Chantelle) 同二寶（Chartlotte) 外，間中會出席下品牌活動，雖然已為兩孩之母，方媛卻未有「放棄自己」，身型比做model時期更弗。

要靚就要付出努力，方媛受丈夫郭富城的影響，喜愛做運動來保持完美體態。日前她於小紅書分享健身日常，教大家3招消除byebye肉的運動。

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▲ 方媛於小紅書拍片教做運動。（小紅書截圖）

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靠3招收緊手臂肉肉

方媛表示手臂是全身上下最易肥的部位，建議女士們可以在家做緊緻手臂的動作，身穿bratop襯瑜伽褲的她腰肢纖幼，手臂線條結實。

第一個動作為交替俯臥臂屈伸，方媛謂主要是鍛鍊上臂後方以及腹部核心肌肉群，她提醒大家做的時候要收緊小腹，背部別要過份彎曲。

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第二個動作為窄手俯身臂屈伸，主要鍛鍊手臂外側線條，做的時候同樣要收緊小腹，不要寒背。方級說：「身體往下時，耍注意手肘角度要貼合身體，發力時呼氣，每次做12下，一天堅持三組。」

最後一個動作為俯身啞令臂屈伸，主要鍛鍊三頭肌，方媛提醒大家要注意：「前臂拉伸時不要帶動上臀，要控制好速度，不要太快。」

天王嫂撞樣張栢芝？

網民大讚方媛身型弗過未生前，當中有人留言：「產後怎麼瘦身的？特別是肚子，求分享。」。方媛即回覆：「下一集分享。」

另外有網民說從前的方媛是網紅臉，現在升呢「天王嫂」後，氣質也提升不少。的確方媛比前添貴氣，不過面頰變尖的她被指撞樣張栢芝。

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