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【延長通關】羅湖口岸年三十及初二延長運作兩小時　港鐵金鐘往羅湖尾班車0時56分開出

社會 18:00 2024/01/23

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港鐵指，會全力配合羅湖口岸於農曆年三十及年初二晚的特別安排。（資料圖片）

特首李家超今早（23日）宣布，深圳灣及羅湖口岸將於農曆年假期間延長服務時間。港鐵表示，會全力配合羅湖口岸於農曆年三十及年初二晚（2月9及11日）的特別安排，延長東鐵綫往返羅湖站的列車服務時間。

屆時，東鐵綫最後一班前往羅湖站的北行列車，將延至零晨0時56分於金鐘站開出，約於上午1時46分到達羅湖站（即口岸關閉前約14分鐘）；而最後一班離開羅湖站的南行列車，則會於上午2時30分（即口岸關閉後約30分鐘）開出，約於上午3時20分到達金鐘站。

此外，港鐵將一如既往於農曆年期間加強列車服務，包括於年三十晚大部份綫路通宵行車，方便本港及跨境乘客於佳節期間出行。

港鐵提醒，乘客須留意年初二晚東鐵綫延長列車服務時間的安排，只限東鐵綫往返羅湖站與沿綫各站，本地鐵路綫會維持正常營運時間，乘客應預先為轉乘其他交通工具的轉車安排做好準備。乘客可留意港鐵的資訊，預先規劃行程，並為行程預留充裕時間。

港鐵又稱，團隊正制訂相關服務安排，詳情將於稍後公布，並強調會繼續與相關部門緊密聯繫，且於農曆年期間加派人手及透過不同渠道加強訊息發布，包括車站指示及廣播。

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責任編輯：梁薾心

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