回憶半分鐘丨雲浩影拍MV首次踏足日本　Cloud收工依依不捨流淚

▲ 雲浩影赴日本拍攝新歌《回憶半分鐘》MV。

雲浩影（Cloud）2024年第一首派台歌《回憶半分鐘》MV遠赴日本大阪取景，亦是她第一次踏足日本，緊張到失眠，她感激公司給予機會。

當地天氣寒冷，雖然每日鼻子都是紅紅的，但她享受這個感覺。而她與日籍男主角由雞同鴨講到熟絡，煞科時她眼濕濕揮手道別。

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▲ 雲浩影新歌《回憶半分鐘》MV。

依依不捨眼濕濕

Cloud表示：「好開心，新歌《回憶半分鐘》由新朋友Gordon Flanders作曲，佢係我好欣賞嘅創作人，另一位都係新合作嘅填詞人陳詠謙，份歌詞好優美，內容好『中』，而編曲和監製就係一直有合作嘅蘇道哲。呢兩日大阪之旅另一位重要人物就係我嘅MV男主角，佢係一位日本人，最初我哋溝通要靠翻譯幫忙，後來用身體語言，因為大家有咗默契。」

當男主角完成拍攝，Cloud依依不捨，感性的她眼濕濕地說：「離別我唔得呀，我唔得呀！因為有啲人一世只會見一次，所以我有啲感觸！」

▲ 雲浩影新歌《回憶半分鐘》MV。

MV拍攝行程緊密

然後，她對著男主角背影揮手道別，說：「佢走了，我嘅男朋友走了，唔知佢會唔會嚟香港，希望佢嚟香港，我會帶佢去玩。」續說：「真係唔捨得個MV就嚟拍完，講起都有啲傷感，我好怕啲美好事物要離開！」

今次MV拍攝行程緊密，為爭取日光時間拍攝，Cloud凌晨3點起床準備，緊張到失眠。她說：「噚晚無瞓，瞓唔著，有啲緊張。然後凌晨3點起床，4點開始化妝，呢度有日光嘅時間好短，大約下午4點幾5點日落，所以要把握時間。」

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奇妙夢幻之旅

Cloud形容今次是「奇妙夢幻之旅」，她說：「今次邀請咗麥曦茵擔任MV導演，我哋之前合作過，麥導演拍我或者其他作品，都有一種『味道』，唔識形容，總之好有佢個人風格，亦可以帶出當中故事。」

她表示，最初收到Demo時與監製蘇道哲已想到一個故事，說：「兩個相愛嘅人，被現實因素打敗，好多年之後喺街上偶遇。」

正如陳詠謙嘅歌詞故事，如果當初無分開，依家會係點嘅結果呢？喺麥導演安排嘅劇情和畫面，帶我行咗整個故事一次，一對情侶由一齊到分開、分開之前嘅掙扎，分開之後嘅回憶。呢兩日對我嚟講有啲刻骨銘心，好感恩有呢個團隊。」

▲ 雲浩影新歌《回憶半分鐘》MV。